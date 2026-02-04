Fontajau supera per primer cop la mitjana de 5.000 espectadors a l’ACB
El Bàsquet Girona, després dels primers deu partits a casa, té les millors dades d’assistència en quatre temporades a l’elit amb més de 50.000 seguidors acumulats
La temporada esportiva del Bàsquet Girona és de notable amb aquest 9/9 que acrediten els de Moncho Fernández després de les divuit primeres jornades. Però en l’aspecte social aquest curs també està marcant tendència. Per primera vegada s’han superat els 5.000 seguidors de mitjana per partit a casa, després dels deu primers, amb un total acumulat de 50.380. Tenint en compte que per Girona encara hi han de passar rivals de gran atractiu com el Reial Madrid, el València, el Manresa i el Joventut, entre d’altres, a final de curs el club aspira a presentar les millors dades de la seva curta història de quatre anys a l’elit.
En aquestes deu jornades disputades com a local, el Bàsquet Girona ha superat els 5.000 aficionats a la grada sis cops, els quatre últims, seguits, en els quatre darrers partits (Lleida, Bilbao, Baskonia i Burgos). La millor entrada va ser contra el Lleida (5.478) i s’hi queda a prop la del dia del Barça (5.427). La visita del Breogán es va de superar els 5.000per ben poc (4.987). Les entrades més fluixes van coincidir amb els dos primers partits a casa (UCAM i Gran Canària, 4.356 i 4.672, respectivament), i la del dia del Tenerife (4.669). Dos d’aquests duels, UCAM i La Laguna, es van jugar en dissabte a les sis de la tarda, segurament un dels pitjors horaris possibles.
Les tres temporades anteriors
La temporada 2023/24, amb Aíto, la del retorn de Girona a l’ACB, la mitjana d’assistència va ser de 4.926 aficionats per a un global de 83.913 en 17 partits. El curs següent la xifra va créixer fins els 4.978 i 84.639, mantenint-se en termes similars la campanya passada (4.940, 83.983). De moment el Bàsquet Girona ja ha dut aquest any més de 50.000 persones, 5.038 per partit. Segurament aquest augment s’explica pel bon rendiment de l’equip a casa (sis triomfs i quatre derrotes), però també hi ha d’haver contribuït l’augment de l’aforament del pavelló, que ara se situa en els 5.600 espectadors, gràcies a les noves grades addicionals instal·lades als fons i al darrere d’alguns dels blocs centrals. Amb més abonats i més entrades a la venda, creix l’assistència.
Aquestes bones dades encara tenen opcions de seguir pujant en els set partits que resten de locals, i ja no ho diguem, si l’equip la fes grossa entrant al play-off. Ara l’afició estarà quatre setmanes sense poder veure el seu equip a Fontajau. El Bàsquet Girona enllaçarà dos derbis fora de casa (Barça i Lleida) amb l’aturada de l’ACB per la Copa i una finestra FIBA. Els dos propers equips que passaran per Girona seran l’Unicaja i l’Andorra, de manera consecutiva, els diumenges 8 i 15 de març a les 12 del migdia.
L’Spar Girona, per la seva banda, sol reunir uns 2.000 assistents de mitjana als seus partits, tot i que les visites del València i l’Avenida n’han dut més. Per Fontajau encara hi ha de passar el Saragossa, el divendres 6 de març, en un duel vital per al lideratge.
Subscriu-te per seguir llegint
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos