L’Escala es reinventa amb vuit fitxatges i cinc sortides
Youssef ha estat traspassat a la UD Ourense i arriben Coromina (Girona B), Méndez (FE Grama) i Pulido (Vic)
El mercat també es va moure i de quina manera als equips gironins de Tercera RFEF. No tant a Peralada, on va arribar Iker García, procedent del Girona B. Sí que hi ha hagut una bona revolució a l’Escala on han arribat vuit cares noves i se n’han anat cinc jugadors. La baixa més sensible, sens dubte, és la del davanter Youssef Zayzoun. El pitxitxi de la categoria fa el salt a Segona RFEF després que la UD Ourense hagi pagat traspàs per fitxar-lo. També són baixa, ja conegudes, Lomares, Bota, Xavi Aparicio i Pouget.
A partir d’aquí, el club s’ha mogut per reforçar la plantilla a base de bé. Així, s’han incorporat a l’equip el porter Iker Candón, que estava sense equip després de signar pel Som Maresme, els defenses Ricard Pulido (Vic), Erik Saavedra, que torna del Soriano italià, i Iker Nova, del Pedroñeras gallec. L’Escala també repatria Adrià Méndez, després de passar per la FE Grama, i arriba Nico Expósito, cedit pel Badalona. Alhora, s’incorpora el garrotxí Arnau Coromina, cedit pel Girona després de jugar la primera part de la temporada a préstec al Manresa. Aquest gener també ha arribat el davanter Umaru, procedent del Torroella de Montgrí i que ja ha fet un parell de gols amb l’equip que dirigeix David Gurillo. El tècnic baixempordanès va fer debutar dissabte passat el juvenil David Gómez.
Després de perdre 0-3 el cap de setmana passat contra el Manresa, l’Escala encara una sortida d’alt voltatge diumenge al migdia (12:00) a l’Hospitalet , un dels màxims aspirants a l’ascens. La zona de play-off és a tres punts mentre que el descens continua lluny, a onze, per un l’Escala que abans de pensar en fites gaire altes intentarà estacar com sigui la permanència un any més a Tercera RFEF.
