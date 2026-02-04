L’Spar Girona busca fer-la més grossa a l’Eurolliga
Una victòria contra el Galatasaray per més de 14 punts donaria el primer lloc de grup
La segona fase de l’Eurolliga s’acaba aquest vespre i l’Spar Girona hi arriba amb els deures fets i una històrica classificació a la butxaca per a la Final Six. Però com ja ha demostrat molts cops l’equip, i el seu entrenador, Roberto Íñiguez, sempre se n’ha de voler més i, en aquest cas, això passa per guanyar avui a la pista del Galatasaray (18h, Esport3/Movistar) per més de 14 punts i acabar primers de grup. El més difícil encara, vaja.
A Fontajau les turques van guanyar per 68-82 un partit marcat per la baixa de Coulibaly i l’evident domini visitant en el joc interior, liderat per Dorka Juhasz i Awak Kuier. Aquests són els 14 punts que caldria remuntar en l’average per acabar com a líders, cosa que voldria dir que l’Uni, en lloc d’enfrontar-se al poderós Fenerbahçe per determinar si a Saragossa comença a competir en la prèvia o ho fa a semifinals, es veuria les cares amb el Landes. Ara el Galatasaray suma una victòria més que les gironines.
«És molt important transmetre a les jugadores què haurem de fer d’una manera senzilla i intentar-ho. Per sobre de tot, hem de ser nosaltres i confiar en el que estem fent perquè ho estem fent molt bé. Haurem de tenir disciplina i posar el focus en els detalls que ens poden ajudar a competir. Sabem on anem, la pista que és i com és el Galatasaray a casa seva. Ho tenim clar», va comentar dilluns l’entrenador. L’equip va viatjar ahir.
En qualsevol cas, la trajectòria de l’Spar Girona en aquesta Eurolliga es pot considerar pràcticament de perfecta. A la primera fase les gironines van signar un balanç de 5-1 i primer lloc de grup. En la segona, han tancat la classificació directa per a la Final Six, un èxit històric, i ara tenen encara l’oportunitat de prendre el primer lloc al Galatasaray, per difícil que sigui, i tenir un millor creuament en l’eliminatòria següent.
Mentre l’Uni té la feina feta, Schio i Bourges lluitaran en un partit a vida o mort per acompanyar el Praga a l’eliminatòria de play-inn. En l’altre grup el Saragossa hi serà si guanya i Venècia i València es jugaran entre ells l’altre bitllet.
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- El terratrèmol de la Candelera