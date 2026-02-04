El pitxitxi de l'Escala, Youssef, es converteix en Pepiño a l'Ourense
El conjunt gallec, de Segona RFEF, ha pagat traspàs a L’Escala per incorporar el davanter palamosí, màxim golejador de Tercera
Ahir va debutar amb un gol en l'amistós contra el filial del Celta
Pitxitxi de Tercera RFEF, amb onze gols, i amb unes quantes exhibicions durant aquesta primera part de temporada amb l’Escala, Youssef Zayzoun tenia un reguitzell de clubs de Segona RFEF que li anaven al darrere per endur-se’l aquest mercat d’hivern. Que si el filial de l’Elx, que si l’Eivissa Illes Pitiüses, l’Utebo, el Malacitano...fins i tot es va sentir alguna cosa de l’Olot. Al final, qui s’ha endut Youssef ha estat la UD Ourense, que ha pagat traspàs a l’Escala per quedar-se’l. El davanter palamosí va viatjar diumenge a Galícia per incorporar-se amb el seu nou equip, amb qui ahir ja va debuta, amb gol inclòs, en un amistós contra el filial del Celta. «Sabia que si volia créixer com a futbolista havia de sortir. Anar a una categoria superior m’acosta al que desitjo, que és jugar com més amunt millor. A més a més, em cridava l’atenció viure una experiència diferent en un indret llunyà», diu. El palamosí, amb 24 anys, no havia estat mai a Galícia però ja ha estat batejat per la seva nova afició. Ell riu i s’ho pren bé. «He vist a xarxes socials que em diuen Pepiño. Em fa gràcia. Està bé», diu tot rient.
Amb poques hores encara a la nova ciutat, Youssef està encantat. «M’han parlat meravelles de l’entitat i la primera presa de contacte ha estat perfecta», diu sobre un club que té un gran seguiment social i que no és el que va eliminar el Girona a la Copa -aquell era l’Ourense CF-. A O Couto el dirigirà Borja Fernández, un tècnic gallec, que havia estat jugador del Reial Madrid, Getafe, Deportivo de la Corunya o Valladolid, entre altres. «Recordo haver-lo vist jugar de petit, però on gaire», confessa.
Youssef intentarà ajudar la UD Ourense a consolidar la posició de play-off que ocupa -és cinquè- i mirar de pujar a Primera RFEF. Mentrestant, no perdrà de vista els seus excompanys de l’Escala, amb qui ja no va jugar el cap de setmana passat pendent de tancar-se el seu traspàs. «L’Escala ha estat casa meva. M’hi he sentit molt a gust i a partir d’ara n’estaré pendent com un aficionat més», subratlla.
Format al Palamós i amb protagonisme al primer equip del Palafrugell va tenir un moment de glòria de ben jove quan va fer el gol de la victòria del Llagostera a la Copa Federació contra las Rozas el 2021. Després, viuria «grans experiències» pel Cerdanyola del Vallès, Vilassar de Mar i Conquense.
