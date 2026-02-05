Copa de la Reina
Carla Julià, la nova promesa blaugrana
Avui arriba un altre clàssic, aquest cop de quarts de final de Copa, entre el Madrid i el Barça a l’estadi Alfredo Di Stéfano (21.00 hores, TV3)
Les blaugranes no volen truncar la seva bona ratxa.
Laia Bonals
És "en un núvol". Els últims mesos han sigut una voràgine per a Carla Julià (Barcelona, 2006). La futbolista catalana va firmar pel Barça aquest estiu, i es va convertir en blaugrana després de militar en les files del Badalona Womens. Des que va arribar, amb prou feines va trepitjar el filial malgrat la seva joventut i des del principi de temporada va comptar per als plans de Pere Romeu. Les joves estan sent un pilar de l’equip, que amb la plantilla curta veu en el talent de les més petites un baluard imprescindible.
Hi ha moments en què encara no s’ho creu. Malgrat els seus 19 anys, Julià ha viscut ja una de les cares més dures del futbol en primera persona. Va començar a l’Espanyol amb vuit anys. La seva etapa formativa va ser blanc-i-blava fins que l’estiu del 2022 l’entitat va decidir que no volia que continués en l’estructura. Això va ser un cop dur per a Julià, que va veure com la seva carrera podia acabar de cop i volta. Va acabar a la Damm, on el Badalona Women la va clissar i la va fitxar abans que acabés la temporada. "El seu camí l’ha fet madurar bastant", assenyalen persones pròximes a la futbolista.
"La trucada del Barça va suposar una embranzida. Fa dos anys va debutar a Primera, però no va acabar d’assentar-s’hi, pot ser que per filosofia, i aquí al Barça disfruta molt". Un futbol que li permet estar en un equip ple d’estrelles. Compartir el centre del camp amb Alexia Putellas o Patri Guijarro és de les millors maneres d’aprendre. Així com l’oportunitat de disputar partits com el d’avui, on el Barça torna a veure’s les cares amb el Reial Madrid (21.00 h, Teleesport i TV3), aquest cop en els quarts de final de la Copa de la Reina.
Calma i personalitat
Des de la seva arribada al Barça, cada dia és un repte. Però també una il·lusió. "T’explica que surt al camp i juga amb les millors", relaten les mateixes fonts. La filosofia és innegociable a Can Barça i ella se sent feliç amb la pilota. "Tenir la pilota li agrada, ho disfruta. Sense nervis. Disfruta moltíssim i està sorpresa de com s’ha adaptat. És veritat que li va costar agafar el ritme d’entrenament, però ara està molt còmoda".
La manera amb què Julià trepitja el verd pot sorprendre. "Té molta personalitat i confia molt en ella. És una noia molt tranquil·la. És bastant madura per a l’edat que té. I transmet molta tranquil·litat", afegeixen.
