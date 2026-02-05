D'Istanbul a Madrid: cinc dies lluny de casa per a l'Spar Girona
L'equip de Roberto Íñiguez va directament de Turquia a la capital d'Espanya, sense passar per Fontajau, per jugar aquest dissabte a Leganés
El cap de setmana s'acaba una marató de divuit partits que va començar el desembre amb dobles cites i viatges i es disposarà de set dies per preparar la visita del Cadí
Després de tancar amb una derrota contra el Galatasaray (67-57) la segona fase de l'Eurolliga l'Spar Girona continua la seva particular marató de partits i viatges, iniciada el desembre passat amb un calendari atapeït de partits. Entre el 3 de desembre i aquest dissabte l'equip de Roberto Íñiguez n'haurà disputat divuit, dotze de lliga, comptant el que falta de demà passat a Leganés, i sis d'Eurolliga, amb viatges a Itàlia, Turquia i França.
Es pot dir que aquest exigent tram de competició s'ha superat amb nota, amb la classificació per a la Final Six com a gran èxit, però també amb la sensació que a la Lliga Femenina l'Uni, colíder amb el Saragossa, manté totes les expectatives per lluitar per ser campió de la fase regular. Aquesta setmana l'expedició haurà passat cinc dies fora de casa perquè dimarts va viatjar a Istanbul pel duel amb el Galatasaray d'ahir i avui viatja directament cap a Madrid, on s'entrenarà demà a la Caja Mágica, sense fer aturada a Fontajau, per preparar el duel amb el Leganés (17h). Tècnics i jugadores no tornaran a casa fins dissabte a la nit, en AVE.
En tot aquest periple de poc més de dos mesos l'Spar Girona ha guanyat deu partits de lliga (Jairis, Euskotren, València, Cadí, Gran Canària dos cops, Avenida, Joventut, Araski i Estepona) i només ha perdut a la pista del Gernika. En Eurolliga el balanç ha sigut de 3/3: doble triomf amb el Carolo i victòria davant l'Schio a Fontajau, i derrota a Itàlia i en el doble duel contra el Galatasaray. Tot plegat, tretze victòries i quatre derrotes, a falta del partit contra el Leganés, que s'ha de tirar endavant per mantenir-se en la pugna amb el Saragossa pel primer lloc.
Després de molts dies, Roberto Íñiguez disposarà d'una setmana neta per preparar el següent compromís, la visita del Cadí, el diumenge 15 a Fontajau (18h). Serà un petit respir perquè les setmanes de doble partit tornaran amb la disputa de l'eliminatòria contra el Fenerbahçe per determinar qui passa directament a semifinals de l'Eurolliga els dies 18 i 25 de febrer i, si cal, el 3 de març.
D'altra banda, i parlant de la màxima competició europea, l'Spar Girona ja té definit el camí que s'hi trobarà. Primer afrontant el duel amb el poderós equips turc, i després sabent que si guanya, a semifinals, es trobaria el vencedor del Fenerbahçe-Venezia o Schio, i si perd, a la ronda de quarts de final de Saragossa, hauria de buscar el bitllet per a les semifinals davant del vencedor del Venezia-Schio que posarà en joc una plaça a la Final Six. El Galatasaray o el Saragossa, que s'haurà de guanyar el lloc a la final que organitza al pavelló Príncipe Felipe davant del Praga, sense factor pista, no es podrien creuar amb l'equip gironí fins a una hipotètica final. La Final Six de l'Eurolliga es juga del 15 al 19 d'abril. Els quarts, el dimecres 15. Les semifinals, el divendres 17, i la gran final, el dia 19.
