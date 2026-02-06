El Barça es jugarà el pas a la final de la Copa del Rei contra l’Atlético
A la Copa de la Reina hi haurà derbi català entre el Badalona Women i el Barça
Definit el camí del Barça cap a la final de la Copa del Rei. El vigent campió vol tornar a aixecar el trofeu a l’estadi de la Cartuja el proper mes d’abril i, per fer-ho, haurà de tornar a desfer-se de l’Atlético de Madrid a les semifinals, tal com va fer en la passada edició, en un dels duels més emocionants de la competició.
En l’únic enfrontament entre els dos equips que hi ha hagut aquesta temporada, els de Hansi Flick van guanyar el partit per 3-1, remuntant el gol inicial d’Àlex Baena amb gols de Raphinha, Olmo i Ferran Torres.
El partit d’anada es disputarà entre el 12 de febrer a les 9 al Riyadh Air Metropolitano, i el de tornada, entre el 3 de març a les 9 a l’Spotify Camp Nou.
L’altra eliminatòria que decidirà el finalista també promet molta emoció, ja que enfrontarà la Real Sociedad i l’Athletic Club, el derbi basc per excel·lència. L’anada es jugarà a San Mamés i la tornada, a Anoeta.
La final de la competició encara no té data oficial. La data inicialment plantejada, el 26 d’abril, coincideix amb la Feria de Sevilla, i es va decidir avançar el partit al 18 del mateix mes, que, de moment, és la data escollida. Tot i això, està subjecta a canvi, perquè el Betis, a causa de les obres al seu estadi, aquesta temporada juga a La Cartuja. Si l’equip de Pellegrini aconsegueix passar a quarts de l’Europa League, és probable que la data del partit s’hagi de modificar, atès que l’estadi per a la final ha d’estar a disposició de la Federació com a mínim 72 hores abans del partit i, si els quarts es juguessin el 16 d’abril amb el Betis com a local, no es complirien els terminis.
Derbi català a la Copa de la Reina
El Barça i el Badalona Women es veuran les cares a les semifinals de la Copa de la Reina per aconseguir un bitllet per a la final de Gran Canària el 16 de maig.
El partit d’anada, al Municipal de Badalona, serà el 12 de març a les 9, i la tornada tindrà lloc al Johan Cruyff el 18 de març a les 7.
Les de Pere Romeu van eliminar aquest dimecres el Real Madrid per 0-4, i el Badalona la Real Sociedad per 0-1.
L’altra eliminatòria serà l’Atlético de Madrid – Costa Adeje Tenerife, amb l’anada a Alcalà de Henares i la tornada a l’Heliodoro Rodríguez López.
