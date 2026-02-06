Girona porta 28 anys sense cantar victòria al Palau Blaugrana
L'últim triomf va ser el 29 de març de 1998 (81-88), en l'últim any de l'etapa Valvi, i amb Trifon Poch d'entrenador
Des d'aleshores són 17 derrotes en 13 temporades entre l'etapa del CB Girona i la del club actual
El Bàsquet Girona juga aquest diumenge al Palau Blaugrana (19h), un territori prohibit per als clubs gironins de l’ACB, on ho hi guanyen des de fa vint-i-vuit any. Sumant les dues etapes a l’elit masculina, la del club actual i la de l’antic CB Girona, són disset derrotes seguides en tretze temporades les que hi han encaixat els diferents equips. L’últim triomf es remunta al 29 de març de 1998, en l’últim curs de l’històric Valvi. Entrenats per Trifon Poch i amb només set jugadors (Middleton, Darnés, Cargol, Sutton, Solana, Johnson i Lesmond), van ser capaços d’imposar-se per 81-88. Aquell Barça, dirigit per Joan Montes, tenia una plantilla excepcional (Esteller, Rafa Jofresa, De la Fuente, Mustaf, Nicola, Dueñas, Xavi Fernández... i un jove Juan Carlos Navarro que amb prou feines 17 anys va començar a despuntar amb 17 punts aquell dia).
Aquella victòria gironina va representar un pas de gegant cap a la permanència del Valvi. Des d’aleshores, cap equip ni del CB Girona (Gavis, Casademont o Akasvayu) ni de l’actual club, hi han pogut sortir amb un triomf. Les temporades 1998/99 i 2006/07, a més, a banda de la derrota en fase regular se n’hi han d’afegir dues més perquè els blaugranes van ser els rivals als quarts del play-off. En l’època Casademont l’equip es va quedar a les portes de guanyar el curs 2001/02 (81-80) i el 2004/05, el darrer amb aquest patrocinador abans de l’entrada d’Akasvayu (86-84). Amb la immobiliària d’espònsor, el Girona tampoc va ser capaç de trencar el malefici al Palau Blaugrana.
Catorze anys sense ACB després, el 2022 el Bàsquet Girona va tornar la ciutat a l’elit masculina. I hi encadena tres derrotes consecutives, 72-69 (2022/23, amb Aíto), un dolorós 115-78, amb Salva Camps (2023/24) i un 97-74 el curs passat amb Moncho. Curiosament aquella va ser una dolça derrota perquè una combinació de resultats va donar la permanència matemàtica a l’equip abans de la darrera jornada.
