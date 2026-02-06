Un nou examen al davant per a l’Spar Girona
L’equip de Roberto Íñiguez s’enfronta al Leganés, «l’equip revelació de la Lliga Femenina, aquest any», en paraules del tècnic vitorià
Sense passar per Girona, directament des de Turquia, on l’Spar Girona no va poder acabar primer del seu grup d’Eurolliga, l’equip de Roberto Íñiguez ha viatjat cap a Madrid, on dissabte a la tarda s’enfrontarà al Leganés (17 hores). «Com sempre que venim de la màxima competició europea, vam jugar dimecres, fem un llarg viatge i tornem a jugar dissabte aviat, sense aturar-nos a casa. És un precedent que ja coneixem, però que provoca que els partits siguin durs. Tenint en compte tot plegat, haurem de competir bé, malgrat el nivell de cansament i fatiga que puguem acumular», explicava en la prèvia el vitorià, que recordava el desgast que va significar Istanbul. «Vam intentar tornar al partit i, especialment, ser nosaltres mateixes en el darrer tram. Ara tindrem un altre obstacle, una altra adversitat, perquè per a mi, el Leganés és l’autèntica revelació de la Lliga femenina, aquest any».
Si l’Spar Girona comparteix colideratge amb el Saragossa, el Leganés viu en el setè lloc, amb un balanç de 10-9. «Fa una feina admirable. És molt sòlid, però al mateix temps, també valent i guerrer. Sap atacar defenses agressives i ha fixat unes normes molt clares. Persevera molt en el joc i per alguna cosa està on és: va competir de luxe contra Perfumerías Avenida a Würzburg i té la cinquena posició en el punt de mira, amb rivals com el mateix Avenida, Jairis o Ensino, que també està destacant, fent un bàsquet excel·lent».
Íñiguez disposa de tota la plantilla per a un duel que, repeteix, «serà dur, serà dur. Ho sabem. Perquè el Leganés, a part, quan juga al costat de la seva afició, se sent fort i se sent segur», va finalitzar l’entrenador d’un Spar Girona que té un nou examen al davant.
