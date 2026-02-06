Pau Guitart es llança "de caps" a l’aventura alemanya
El porter de Sarrià de Ter, de 29 anys, fa el salt a la Bundeslliga 2 després de dues temporades i mitja brillant amb el Villa de Aranda a l’Asobal
«Guten Morgen. Möchtest du nach dem training noch auf einen kaffee bleiben?» No, no és Lukas Zerbe, ni Juri Knorr ni Andreas Wolff. És Pau Guitart (Sarrià de Ter, 1996) que tot just fa una setmana i mitja que ha arribat a Krefeld, la Ciutat de la Seda, (Alemanya) i pregunta als seus nous companys d’equip si es quedaran a fer el cafè després de l’entrenament. El porter gironí s’ha llançat sense manies a parlar alemany. «Els companys cada dia m’ensenyen un parell de frases noves i, a casa, amb la parella, practiquem molt amb l’aplicació Duolingo». Amb l’alemany, s’hi ha atrevit igual que ho va fer fa unes setmanes quan va saber interès potent del Krefeld per fitxar-lo i endur-se’l a la Bundeslliga 2. «Jugar a fora sempre ha estat el meu somni. Ara tenia l’oportunitat i m’hi va llançar de caps», explica. Krefeld és a 1.306 quilòmetres de Sarrià, molt més lluny que Aranda de Duero, on jugava fins ara. «Quan ho vaig dir als pares es van posar súpercontents. Em van dir que en gaudís molt i ho aprofités», diu Guitart que, a diferència del seu pare, també jugador del Sarrià, «ídol i referent», mai va sortir de Girona tot i tenir ofertes d’ASOBAL. «Eren situacions familiars diferents. Ell flipa i està ben engrescat. Sap que el salt és terrible i que el nivell i el seguiment de l’handbol aquí és totalment diferent. Està ben cofoi».
Guitart va debutar amb bones sensacions la setmana passada en un amistós i avui s’estrenarà ja a la Lliga. Per endavant, l’esperen uns mesos d’experiències noves en una ciutat desconeguda per a ell i la seva parella. De moment, tot és positiu. «És una ciutat gran. A més a més, som a vint minuts de Düsseldorf. No ens falta de res», diu. Tot va bé Krefeld. També hi anava al Villa de Aranda, on era un autèntic ídol per a l’afició després de tres temporades i mitja. En els darrers mesos, el gironí havia rebut ofertes de clubs de Romania, Hongria, França, Macedònia, fins i tot de Champions League. Ara, el Krefeld ha pagat traspàs.
Guitart té el futur lligat amb l’Eon Alacant, d’Asobal, de cares a la temporada que ve, però intentarà aprofitar aquests mesos a Alemanya per gaudir i posar-se encara més a l’aparador pel que pugui passar en el futur. «La Bundeslliga és la millor lliga del món. I jo, aquí, hi sóc més a prop. És més fàcil que et vegin jugant al Krefeld i poder arribar algun dia a la Bundeslliga». Després de passar per Sagunt, Sinfin (Santander), Antequera i Aranda, ara Guitart s’obre camí a Europa.
