"Per guanyar al Barça ho has de fer tot bé"
Moncho Fernández creu que el Bàsquet Girona pot assaltar diumenge el Palau "si controlem el rebot, les pilotes perdudes i la defensa de l'u contra u" entre d'altres factors
El Bàsquet Girona, que acumula tres triomfs seguits i en té sis de marge sobre el descens, visita diumenge el Palau Blaugrana, segurament en el millor moment de la temporada. El Barça, en canvi, que aquest vespre té Eurolliga davant el Baskonia, encadena quatre derrotes i alguns dubtes. Moncho Fernández ha deixat clar que "per guanyar a Barcelona ho hem de fer tot bé, ofensivament són un dels millors equips de la lliga. Tothom parla de la seva defensa, però són els millors en tirs de camp. Quan tiren són molt eficaços. Ho haurem de fer tot bé, controlar el rebot, la defensa u contra u, no perdre pilotes... quan jugues en aquestes pistes tot és important".
La setmana d'entrenaments, segons ha explicat, "ha estat bé, hem fet una bona feina". Maxi Fjellerup continua amb la seva recuperació, posant-se a punt, i ja està fent entrenaments complets. Maric també ha millorat, però en l'aspecte físic la pitjor notícia és Juan Fernández, "que no acaba de fer net per entrenar amb normalitat. Veurem com arriba a diumenge", ha indicat l'entrenador.
El Girona ja va guanyar el Barça a Fontajau en la primera volta. De fet, l'equip de Moncho s'ha apuntat tots els derbis de la temporada disputats fins ara. En aquest sentit, el tècnic ha dit que "guanyar sempre dona confiança. I la confiança és una cosa que no es pot confondre amb relaxar-se. Nosaltres confiem en les nostres possibilitats, si fem les coses bé podem guanyar, però som conscients que si no estem en el nostre millor nivell qualsevol equip ens pot superar". Al Palau l'equip tornarà a vestir de blanc, samarreta amb la qual han sumat vuit dels nou triomfs que acrediten a la classificació. "Com a gallec, soc una mica supersticiós, i la blanca és molt maca i ens agrada molt jugar amb aquesta equipació", ha dit, amb un somriure, Moncho.
El bon moment
Preguntat pel bon moment a la lliga, ha deixat clar que "nosaltres no donem massa importància a aquestes coses, estem contents per les victòries que portem, però el passat és passat i el que importa és avui i, com a molt, demà". Sí que ha dit que pensa que "som un equip. No només pel joc, també per la química de l'equip, a com és la nostra relació. Pot sonar una mica cursi, però sovint parlem de fer una família i les famílies es donen suport a les bones i a les males. Tenim aquest tipus de relació per afrontar els bons moments i les coses que ens vagin malament. Tenim capacitat de millora segur i treballarem per fer-ho, però l'equip està molt bé anímicament i això ajuda molt a apropar-nos als nostres objectius".
Moncho tampoc ha donat importància al fet que el Bàsquet Girona no tornarà a jugar a casa fins al 8 de març (Unicaja) encadenant dues sortides (Barça i Lleida) amb dues setmanes d'aturada ACB (Copa i finestra FIBA). "No li dono importància perquè no depèn de mi. El calendari és així i així ho hem d'afrontar, encara que les aturades a mitja temporada són una mica estranyes i no m'agraden. Nosaltres haurem de fer la nostra feina com sempre sense fer cas a tot això".
