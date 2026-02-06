Sances i Kokoev (Girona Judo) són convocats per l’Europeu cadet
Els dos judoques gironins van signar una actuació notable al Campionat d’Espanya
Redacció
Els judoques del Girona-Judo van signar una destacada actuació al Campionat d’Espanya de la categoria júnior el cap de setmana passat a Pamplona, on van oferir unes sensacions molt positives tant pel que fa als resultats com al nivell competitiu mostrat sobre el tatami. D’una banda, Max Sances, en la categoria de -60 kg, va aconseguir una meritòria cinquena posició després d’un campionat molt exigent, i es va quedar a les portes de pujar al podi en una de les categories amb més participació i nivell tècnic.
Per la seva banda, Batraz Kokoev, en -73 kg, també va completar una actuació sòlida que no ha passat desapercebuda pels seleccionadors nacionals. Tant Sances com Kokoev han estat convocats per l’equip nacional i competiran aquest cap de setmana a l’European Cup cadet de Roma, una cita internacional de gran prestigi. La convocatòria amb la selecció nacional confirma el bon moment de forma i la projecció dels dos judoques.
