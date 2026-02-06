Sense dramatismes per al Bisbal Bàsquet
L’equip d’Èric Surís visita la pista del Ciudad Molina, un rival directe en la classificació, en un duel que ni molt menys serà definitiu
Dues victòries consecutives a la pista del Benicarló (69-71) i al Pavelló Vell contra el Llíria (85-74) animen el Bisbal Bàsquet a buscar la tercera a la pista del Ciudad Molina (dissabte a les 19.30 hores). Els murcians són un rival directe per a la permanència a la categoria: ocupen la penúltima posició, amb només quatre victòries, dues menys que els bisbalencs, que estan un parell de llocs per sobre. «És evident que té importància perquè és un equip de la nostra zona, però al final li hem de treure dramatisme al partit. És molt important, però el preparem com un més, de la mateixa manera que hem preparat el de Llíria, Benicarló o Albacete», resumia el tècnic Èric Surís.
«Nosaltres intentarem ajustar el millor possible per ser el màxim de competitius. Després, encara quedarà molta Lliga. Normalment, es diu que un duel així és una final, però una final és quan més tard no hi ha res més. I en aquest cas, ens esperen tres mesos més. Tant de bo puguem guanyar i, evidentment, seria un gran pas, però si no es guanya, continuarem entrenant dilluns en la mateixa línia, que crec que és la correcta», continuava el gironí, que no es va allunyar d’aquest discurs. «Una victòria és una victòria, tenen el mateix valor. Sí que és veritat que quan t’enfrontes a algú que té els mateixos objectius que tu, si perds ells sumen, però no hem de fer càlculs tan aviat».
Al Bisbal Bàsquet li està funcionant «estar per nosaltres mateixos. Preparem partit a partit i setmana a setmana, com repeteixo sempre. Això és el que ens està portant a ser competitius cada jornada. A partir d’aquí, veurem com va i continuarem afrontant la Lliga». Després d’un inici delicat, les darreres victòries han provocat l’escalada a la taula, un fet que es podria accentuar en cas de triomf contra el Ciudad Molina. «El vagó del play-off per al títol el tenim a un triomf, però aquesta no és la nostra realitat. L’objectiu primordial és la permanència, tal com va recordar el director esportiu Joan Ferrer aquesta setmana en una entrevista al Diari de Girona. I així ho pensem: per al club, per a tothom que treballem diàriament, aconseguir-ho seria una fita importantíssima. I nosaltres hem d’estar centrats en aquesta fita», va valorar Surís.
El que queda és «un calendari molt dur. El Ciudad Molina està competint molt bé i ve de guanyar a la pista del Salou i de forçar-li una pròrroga al Saragossa. Allà al seu pavelló, està jugant a un nivell molt alt. És molt intens i presenta un gran encert des del llançament de tres. També s’ha reforçat amb un parell de jugadors, un de la línia exterior i l’altra, de l’interior. Ja sabíem que tots farien fitxatges pensant en aquest tram final; en especial, els de la zona baixa». L’entrenador del Bisbal vol que «ens acoblem novament, amb la mateixa dinàmica que portem des de fa moltes setmanes. I gaudir una mica d’aquest trajecte, perquè no només hem d’estar mirant la classificació. Ara no es poden fer matemàtiques».
