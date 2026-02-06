La Volta 2026 tindrà estrelles i l’infern de Pradell
Vingegaard i Evenepoel encapçalaran al març la llista de figures, amb Almeida, Pidcock, Lipowitz, Landa i Mas. La Volta femenina serà entre el 19 i el 21 de juny.
Sergi López-Egea
Si algú observa i analitza el recorregut de la Volta, presentat oficialment ahir a Viladecans, s’adonarà d’un detall important; la sisena etapa, cridada a ser el gran reclam de la pròxima edició de la ronda catalana (es disputa entre el 23 i el 29 de març) amb l’os del nevat Pradell en el camí, no és gaire més dura que la cinquena jornada de la cursa, que finalitza a Pal, a prop de La Molina, i que units els dos dies marquen un desgast enorme per a una cursa que comptarà amb un cartell de luxe liderat per Vingegaard i Evenepoel.
La Volta arriba a la primavera com un test important per als ciclistes que tenen el Giro i el Tour a l’horitzó, corredors que es trobaran de tot, però principalment pujades. La primera etapa, com és tradicional, surt i arriba a Sant Feliu de Guíxols, la segona uneix Figueres amb Banyoles i la tercera es trasllada a terres tarragonines amb un traçat complicat entre Mont-roig del Camp i Vila-seca.
A partir d’aquí s’obriran els focs artificials, que no pari l’espectacle, amb tres arribades consecutives en alt i un total de 12 ports. El lema serà sobreviure en els tres dies inicials de competició, cosa que es tradueix en no caure i no veure’s implicat en cap incident mecànic o tàctic, per jugar-se la pell primer a Vallter (jornada monoport), després a Pal (Colldornat, Josa, Fumanya i Sobirana per la ruta per a un total de 4.455 metres de desnivell positiu) i finalment a les altures de Berga, amb l’arribada al santuari de Queralt després de superar la Batallola, Pradell i Sant Isidre, amb 4.064 metres d’ascens.
Per l’asfalt del Tour
La prova s’acabarà a Montjuïc, trepitjarà l’asfalt del Tour i afrontarà set ascensos al Castell i permetrà, si cal, com l’any passat, resoldre la cursa a Barcelona. El març del 2025, Roglic va desbancar Ayuso de la primera posició. Al marge de Vingegaard i Evenepoel, la Volta rebrà altres astres com Mas, Landa, Almeida, Lipowitz i Pidcock.
I al juny (del 19 al 21), a més, la prova es prepararà per a la tercera edició femenina, amb tres etapes (mitja muntanya, muntanya i pla). La primera serà un viatge d’anada i tornada a Santa Susanna amb tres ports; la segona es decidirà a La Molina i la tercera acabarà a Barcelona després de passar per Molins de Rei.
