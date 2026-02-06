Xevi Cabanas deixa el Lloret: «Ha sorprès a tothom»
El tècnic osonenc decideix deixar el primer equip del Lloret després de tres anys i mig i el club aposta per Manel Diez com a substitut
Diumenge a la nit, després de guanyar l’Alpicat (2-4), l’Hoquei Lloret va comunicar que Xevi Cabanas no continuarà com a entrenador perquè no se sent amb les forces necessàries per liderar l’ambiciós projecte d’ascens a l’OK Lliga -els selvatans són quarts, amb 23 punts, a només un punt del líder Manlleu-. Manel Diez, fins ara coordinador esportiu, assumeix la banqueta. «Ha sorprès a tothom. M’ha costat molt prendre la decisió, però crec que és la millor. És un bé per tots. La gent només veu els resultats, i de fet mai havíem estat tan a prop de l’ascens... Al final, el dia a dia es feia feixuc, jo també venia de lluny (feia una hora per anar i una hora per tornar) i s’acumula la fatiga. A més, potser em vaig cavar la pròpia tomba volent fer un equip tan competitiu. Hi ha figures amb certs egos i, segurament, hagi passat factura. Marxava enfadat dels entrenaments i després tenia molta estona de cotxe sol per donar voltes sobre si anàvem en la bona direcció o no», explica el tècnic osonenc que ha tancat una etapa de tres anys i mig al club.
Tot i així, hi segueix vinculat per fer tasques d’horaris de tots els conjunts: «El Lloret és com família, no només el primer equip. Soc feliç d’haver pogut formar part del creixement del club, és top a nivell de persones. Hi estava molt bé, per això m’ha costat fer el pas, però sentia que no donava el 100%».
Durant aquesta temporada, hi ha hagut alts i baixos. «Vam començar l’any molt malament amb un partit desastrós amb el Manlleu (4-1), ho vam arreglar amb el Vic (3-2)... No després de fer una reunió i dir ‘vinga, va, som-hi tots’. Però llavors vam anar a Mataró (6-2) i vam perdre d’una manera que no... Va ser el detonant. Vaig parlar-ho amb el president i vam acordar-ho així perquè ara també hi ha dues setmanes d’aturada. La setmana passada ho vaig comunicar als jugadors perquè es preparessin per a l’últim partit i, almenys, em dediquessin una victòria i no fotéssim el burro. Estan tocats perquè no s’ho esperaven, però al final estem allà», comenta.
Xevi Cabanas ha deixat el primer equip del Lloret després de tres anys i mig marcats pel subcampionat de la Copa de la Princesa i el play-off d’ascens de la temporada 23-24. «Va ser la millor. Amb el filial vam aconseguir l’ascens a Nacional Catalana i amb el primer equip ens vam quedar a 25 segons de pujar a l’OK Lliga. Va ser un any brutal. Enguany s’ha d’anar a per totes. Depenen d’ells», rememora.
