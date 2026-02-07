Un parcial de 7-0 al darrer quart condemna al Bisbal (82-74)
Els d’Èric Surís perden en un cara o creu en un partit que han pogut guanyar fins a l’últim moment però mantenen l’average
Gerard Ullastre
Al Bisbal se li ha escapat el matx de les mans a l’últim quart. Tot i l’actuació excelsa d’Álvarez i Adebayo, els d’Èric Surís no han pogut fer res contra els interiors del Ciudad Molina, que han dominat el rebot. Malgrat la derrota, el gran resultat de l’encontre de l’anada fa que els empordanesos mantinguin l’average.
El primer quart s’ha caracteritzat per l’agressivitat ofensiva d’ambdós equips, fet que ha comportat que locals i visitants acabessin el parcial en bonus. Els de Múrcia han sabut aprofitar-ho, castigant als d’Èric Surís amb un 11/11 des de la línia de personal, però els empordanesos ho han contrarrestat amb un Adebayo inspirat. L’equitat al marcador tenia un mèrit enorme pels d’Èric Surís, ja que l’alçada dels interiors del Ciudad Molina els ha permès capturar una quantitat ingent de rebots ofensius - sobretot al segon quart -, donant carta blanca als tiradors per a jugar-se-la en els llançaments a gratcient que molt probablement gaudirien d’una segona oportunitat.
Tornant del descans començaria l’espectacle d’Álvarez, que ha tret profit de la meitat dels llançaments de camp que ha intentat. En intentar-ho amb molta freqüència, els empordanesos se n’han vist beneficiats. Un monòleg ofensiu de l’escorta col·locava als d’Èric Surís amb 3 punts d’avantatge al final del tercer quart. Un parcial de 7-0 sorprendria als visitants a l'inici del darrer quart, però de nou Adebayo i Álvarez es tornarien a posar la capa de superheroi per retallar distàncies i somiar amb una nova remuntada. Malauradament, en els últims compassos del duel l’encert ha somrigut a Toledo, que ha decidit el partit i ha estat el millor jugador anotant 26 punts encertant 10 dels 12 tirs intentats.
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere