El SHUM perd amb el Voltregà i encadena la quarta derrota consecutiva (5-1)
Quatre gols en el segon temps deixa sense opcions als de Maçanet de la Selva
Els de Maçanet de la Selva no han pogut aconseguir un bon resultat en la seva visita a Sant Hipòlit de Voltregà i han caigut amb claredat davant del conjunt osonenc. Els de Jordi Garcia s'han vist superats per un conjunt local durant gran part del partit. Ara bé, tot i la primera diana del Voltregà, els gironins han sabut reaccionar de la millor manera trobant la manera d’igualar el marcador abans del descans amb un gol de Josep Hernández. Malgrat tot, a la represa els locals han sortit per la victòria des de l'inici i a partir del 2-1 en l'inici del segon temps, els gols dels osonencs han anat caient un darrere l'altre, fet que ha deixat en l'impossible qualsevol intent de reacció dels de la Selva que encadenen la seva quarta derrota consecutiva.
