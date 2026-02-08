En Directe
El triple és la 'kryptonita' d'un gran Bàsquet Girona, que ven cara la seva pell al Palau (97-92)
L'excel·lent encert exterior del Barça (16 triples) és massa per als gironins, que tot i això tenen opcions de lluitar per la victòria fins l'últim minut
Pocs partits perdrà el Bàsquet Girona si els juga amb l'empenta, la fe i la determinació amb què ha disputat gran part del derbi d'aquest vespre al Palau Blaugrana (97-92). Tret d'uns primers minuts per oblidar, amb un Barça superior i exageradament encertat, l'equip de Moncho Fernández ha estat capaç de sobreviure quan li ha tocat remar a contracorrent, com també d'imposar caràcter, ritme i velocitat davant un rival que ha anat perdent benzina i que ha trobat en els triples la seva millor arma. N'ha anotat 16 el Barça, un capítol dominat per Clyburn (5), Brizuela (5) i Cale (4), letals des de la llarga distància. Precisament el triple ha estat la 'kryptonita' del Bàsquet Girona, que tot i plantar-se al descans 12 punts per sota, ha arribat viu fins al darrer minut. Ha acabat perdent, sí, però ha estat capaç de desesperar Xavi Pascual i d'instal·lar el suspens al Palau Blaugrana. Sense Juan Fernández, baixa per molèsties al peu, la novetat del duel ha estat el retorn de Fjellerup, que ha jugat 13 minuts després d'un munt de setmanes absent. Pep Busquets ha estat el més inspirat dels gironins (22 punts).
Per més surrealista que sembli, el 52-40 en contra al descans ha estat la millor notícia pels interessos del Bàsquet Girona. El Barça, sobretot al primer quart, ha estat una piconadora i Clyburn, un autèntic malson. L'aler nord-americà ha anotat 14 punts en els primers 10 minuts, amb tres triples consecutius. Un retrat del que ha estat la primera meitat del partit, quan els de Xavi Pascual han estat letals en el tir exterior. Triple que volava cap a la cistella, triple que entrava. N'han estat 11 de 16 intents en els dos primers períodes. I això, que el ritme en aquest apartat ha dibuixat una línia descendent, perquè si no, la història a l'arribar al pas pels vestidors hagués estat una altra ben diferent. El tram inicial ha estat frenètic i als gironins els ha costat moltíssim seguir el ritme del seu rival. Entre Clyburn i Cale han encadenat triples i un parcial de 9-0 ha obert la primera escletxa (13-5), abans que, de nou Clyburn, signés el primer màxim avantatge (21-9). Ha reaparegut Fjellerup i ho ha fet amb una falta rebuda i una cistella; bon retorn de l'argentí, que s'ha perdut un grapat de partits. Però amb ell no n'hi ha hagut prou per aturar el que ha estat un autèntic allau (30-15). Ho ha pogut maquillar el Bàsquet Girona, que tot i això ha continuat donant massa facilitats per a un Barça, que sense Satoransky ni Parker, i malgrat baixar un xic el ritme, ha continuant manant sense despentinar-se (43-33). Això sí, aguantar aquest ritme és impossible per a qualsevol equip. I així ha estat. La defensa s'ha acabat obrint, les revolucions han anat a menys i els de Moncho ho han aprofitat per retallar distàncies i, de passada, per fer enfadar un Xavi Pascual que ha demanat temps mort amb el 45-38. Cale, un altre corcó, i de nou a còpia de triples, han permès al Barça recuperar el to i enviar el partit al descans amb el 52-40 al marcador.
Més bona notícia ha estat el 72-67 del final del tercer quart. Un període dominat pel Bàsquet Girona, capaç d'accelerar i d'imposar el seu ritme. També d'aprofitar la davallada física blaugrana. El Barça ha jugat el tercer partit de la setmana (dos d'Eurolliga i el d'avui a la Lliga Endesa) i, a més a més, ho ha fet sense dos jugadors importants. Això s'ha notat i ha estat un dels factors determinants que han permès als gironins mantenir-se amb vida durant la segona part del derbi. Ni rastre d'aquell inici aclaparador d'un Barça poderós; només la qualitat dels seus jugadors i, sobretot, l'encert en els triples, ha mantingut als de Xavi Pascual per davant. Perquè els visitants, concentrats i capaços de plantar cara, han dut el partit allà on volien i han minimitzat les diferències de tal manera que s'han vist capaços de guanyar arguments per fer-se amb la victòria. Ha anotat 20 punts el Barça en el tercer acte; n'ha fet 27 el Bàsquet Girona, que s'ha plantat als darrers 10 minuts amb vida i amb més benzina. Un parcial de 2-8 ha col·locat el 74-71; petites diferències que s'han anat repetint amb el 79-76 o el 81-78, per posar algun exemple. Perquè si el conjunt blaugrana es tornava a escapar (o a intentar-ho) amb algun triple, el seu millor recurs, allà apareixia alguna resposta contundent dels gironins, liderat per un Busquets imperial (22 punts) i un Geben que ha estat dominador (per dins i també per fora), autor de 19 punts. Ni amb el 89-80 s'han rendit els visitants, que han tingut opcions fins al darrer sospir. Otis no ha estat determinant com fa una jornada, però també ha dit la seva amb un parell de tirs lliures, abans que Susinskas aparegués amb un bàsquet i un triple vital (95-92). Però, fins aquí. Busquets ha marxat expulsat, Clyburn ha sumat un punt des de la línia de tirs lliures i, allà mateix, ho ha rematat Willy.
4Q 97-92 Final del partit al Palau amb derrota del Bàsquet Girona.
4Q 97-92 Falten 4 segons...
4Q 95-92 Busquets, eliminat per faltes. Tir lliure a favor de Clyburn per una antiesportiva.
4Q 95-92 Triple de Susinskas!
4Q 91-87 Els tirs lliures d'Otis, cap a dins. Falta 1 minut i 10 segons.
4Q 91-85 Quin partit de Pep Busquets!
4Q 89-80 Triple (un altre) del Barça. Brizuela.
4Q 86-80 Temps mort al Palau després d'una cistella de Willy.
4Q 81-76 Intercanvi de cistelles i el partit, ben obert quan falta cada cop menys pel final.
4Q 79-74 Quin triple d'Otis sobre la botzina!
