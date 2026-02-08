Barça-Bàsquet Girona: Una ocasió d’or per fer-la grossa en el derbi català
El Bàsquet Girona encadena tres victòries consecutives i tres desplaçaments guanyant i visita a un Barça minvat per les baixes de Satoransky i Punter
Ramon Palomar
Aquest sembla un gran moment perquè el Bàsquet Girona visiti el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça de Xavi Pascual en el derbi català (19 hores, DAZN). És veritat que traslladar-se a la capital catalana sempre és complicat, però els gironins, liderats per Moncho Fernández a la banqueta, viuen setmanes dolces, darrerament. L’equip acumula tres victòries consecutives contra el Joventut Badalona (71-74), el Casademont Saragossa (90-94) i el San Pablo Burgos (77-71). També encadena tres desplaçaments guanyant, ja que als esmentats a Badalona i Saragossa cal sumar la visita a Manresa (95-97). Per trobar la darrera derrota del Bàsquet Girona lluny de Fontajau cal remuntar-se al 14 de desembre a la pista del Reial Madrid (112-76).
Si a Fontajau tot són alegries, a Barcelona no tant. Ni de bon tros és l’època de Joan Peñarroya, condemnat després de la patacada del duel a la primera volta (96-78), però fins divendres, que va guanyar a la pista del Baskonia en partit d’Eurolliga (91-97), encadenava quatre derrotes seguides (La Laguna Tenerife, 82-89; Olympiacos, 87-75; Múrcia, 84-83; i Fenerbahce, 78-82) per primera vegada des de l’aterratge a la banqueta de Xavi Pascual, que realment ha transformat positivament el club. El triomf a Vitòria, però, va deixar greus problemes en forma de lesió: van caure Satoransky i, especialment, Kevin Punter, l’estrella blaugrana. El Bàsquet Girona també tindrà baixes: la de Fjellerup, segur, i possiblement Juan Fernández.
En la roda de premsa prèvia al duel, Moncho Fernández, va descriure que «som un equip. No només pel joc, també per la química de l’equip, de com és la nostra relació. Pot sonar una mica cursi, però sovint parlem de fer una família i les famílies es donen suport a les bones i a les males. Tenim aquest tipus de relació per afrontar els bons moments i les coses que ens vagin malament. Tenim capacitat de millora segur i treballarem per fer-ho, però l’equip està molt bé anímicament i això ajuda molt a apropar-nos als nostres objectius».
D’altra banda, Xavi Pascual va referir-se a les lesions patides divendres. Sobre Kevin Punter va dir que «segurament hi ha una cosa seriosa, no sé què tan seriós serà. En la zona de l’adductor superior, hi ha alguna cosa. Aquests dies farem una avaluació més exhaustiva, però alguna cosa hi ha. Tots van veure com va abandonar la pista. Satoransky tampoc va poder jugar per problemes d’esquena. Continuem acumulant partits, viatges i duels difícils, i al final, les coses comencen a aparèixer. Hem de recuperar-nos i continuar endavant», va dir el tècnic.
Satoransky, que aquesta vegada no va sortir en l’equip titular, amb prou feines va poder participar 6.43 minuts, després de patir problemes lumbars que arrossega des de fa temps, i que van tornar contra el Baskonia. Això va obligar a Pascual a utilitzar molts minuts a Laprovittola (25:21) amb l’ajuda puntual de Juani Marcos (3.08) que no va deixar de ser gairebé simbòlica encara que aportés un triple important dels 12 que va anotar el Barça.
Encara que la lesió que sembla més preocupant és la de l’estatunidenc Kevin Punter, que va haver de deixar el duel mancant tres minuts i quan s’estava decidint, possiblement per un problema muscular, encara que el conjunt blaugrana no va donar informació sobre aquest tema, només l’apuntat pel tècnic en acabar el partit. Punter, fins i tot podria perdre’s la Copa del Rei. El Girona se’n podria beneficiar.
