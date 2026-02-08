La "bona casualitat" de tenir la tornada de Sevilla dilluns
La suspensió del Sevilla-Girona dissabte resigna i desespera uns quants aficionats que han marxat avui sense veure’l, però n’hi ha que ja es quedaven a la capital andalusa
La suspensió del Sevilla-Girona per «motius de seguretat» com a conseqüència de l’avís taronja a causa de la borrasca Marta que hi havia a Andalusia i el posterior canvi d’horari per avui a la tarda, a les 16:15 h, ha trastocat els plans d’una bona colla de seguidors blanc-i-vermells que havien anat a passar el cap de setmana a Sevilla amb la idea d’aprofitar el desplaçament dels de Míchel Sánchez a la capital andalusa per enfrontar-se a l’equip del Nervión per animar-los i fer una mica de turisme. «Que el partit fos dissabte era perfecte perquè així podíem tornar diumenge», comenten alguns aficionats.
La resignació i la desesperació van arribar amb la confirmació de la nova data, sobretot perquè n’hi havia que tenien agafat el vol de tornada abans que finalitzés el partit, o bé per l’increment de la despesa que suposava el canvi d’avió, amb un cost de més de 200 euros, o bé perquè les pàgines web de les aerolínies com Vueling o Ryanair es van col·lapsar amb tantes peticions i no deixaven realitzar l’operació, van haver de marxar cap a casa sense veure l’encontre. A part, en el moment que teòricament s’hauria d’haver jugat ja no plovia ni ho va fer més deixant per diumenge una jornada de treva del temporal.
Del més d’un centenar de gironins que va afectar la suspensió del partit el dissabte, han sortit menys perjudicats seguidors com en Jaume Sureda i la Marta Garolera que d’entrada tenien previst tornar dilluns cap a casa. Aquest matrimoni d’Arbúcies va trobar-se amb l’odissea abans de viatjar a Sevilla quan se’ls va comunicar que no podrien agafar l’AVE que tenien programat a causa del mal estat de les vies que afecta la circulació de trens a tot el país i la vaga de maquinistes. «Per sort, el vam poder anul·lar i ens han tornat tots els diners», expliquen. Amb el temps just i la manca d’ofertes de vols, amb uns preus molt elevats, van decidir mantenir en peu l’escapada a Sevilla i anar-hi amb el seu cotxe particular. «En total, han estat unes onze horetes però hem fet parada a mig camí i hem anat molt bé», apunten. Ells dos tornen avui, com ja tenien previst, però tenen amics que «han hagut de tornar a Girona sense veure el partit». «És una llàstima perquè dissabte al final no va ploure després quan s’havia de jugar», lamenten.
En el seu cas, també s’hi han trobat la majoria d’aficionats blanc-i-vermells que han assistit al Sánchez-Pizjuán. Venien a passar el cap de setmana a Sevilla i tornaven dilluns, per la qual cosa el canvi d’horari no va ser un greuge tan destacat. Enlloc de ser més de cent, però, en van ser una cinquantena.
Pel dissabte, tenien entrada a la zona visitant un total de 125 socis més uns quants que se l’havien comprat a les localitats de públic general. El Girona es va posar de seguida en contacte amb els afectats per informar-los que tenien l’opció d’anar al partit diumenge i, si no podien, els retornarien els diners a partir d’aquest mateix dilluns després de comprovar que l’entrada no s’ha fet servir. El mateix va fer el Sevilla, validant la mateixa entrada per ahir o tramitant la devolució de l’import de la mateixa a partir d’avui.
