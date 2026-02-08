El Girona B, sense premi a Sant Andreu (2-1)
Una mala primera meitat llasta l’equip, que s’havia apropat als locals amb un golàs de Trigueros
El Girona B marxa capcot del Narcís Sala després d’una segona meitat on ha tancat el segon classificat de la lliga a l’àrea pròpia però no ha aconseguit puntuar. Un mal primer temps, en què Walid ha guanyat la partida a Biel i el Sant Andreu al filial, ha llastat massa els de Quique Álvarez, traient tot valor a la preciosa canonada amb què Trigueros, debutant com a titular, ha escurçat distàncies fent el 2-1 final.
Els quadribarrats partien com a favorits i, esperonats per una afició que fa goig, han saltat més intensos a la gespa. Walid ho ha confirmat quan, tot just passats cinc minuts, ha posat els seus per davant: Biel ha provat d’interceptar una passada a l’espai amb la mala sort que ha fet rebotar la pilota al genoll del punta rival. De l’embolic n’ha resultat una oportunitat perfecta perquè el fitxatge d’hivern dels locals obrís la llauna amb una gran rosca rasa que ha picat dins el pal llarg. El Sant Andreu ha aprofitat l’estocada per a dominar el joc i ha obligat Salguero i Sergi Puig a lluir-se al darrere fins que, al 38’, Walid ha fet el segon anticipant-se de nou a Biel. El punta ha estat més viu quan una centrada de Serrano ha rebotat en Ferran i ha tret una volea impossible per Sergi Puig des de l’àrea petita.
I fins aquí el protagonisme local, perquè el Girona B ha tret caràcter i ha retallat distàncies a l’inici del segon temps. Pol Trigueros, en el seu primer partit de titular, ha caçat una pilota morta a tres quarts de camp i, aprofitant el bot, ha fet un gol per emmarcar. Això encara ha esperonat més els de Quique Álvarez, especialment bolcats l’última mitja hora, ja amb Sarasa, Shin (ha substituït un Javi González cansat però perillós) i Garrido. El davanter ha exigit Iñaki en la primera pilota que tocava, però el porter andreuenc s’ha fet gegant sota la pressió del filial.
Però ni ells ni Trigueros, que havia enganxat un altre xut llunyà; ni Papa, que no ha deixat d’enviar centrades (una d’enverinada s’ha passejat per la línia de gol abans que Iñaki evités un gol olímpic); ni Biel, que n’ha rematat una que a la banqueta gairebé se celebrava i ha tret Iñaki, han aconseguit un premi merescut i, així, el Girona B marxa derrotat del Narcís Sala. Sumar hauria implicat allunyar, almenys un pèl, la plaça de promoció de descens, però, sense efectivitat, l’amenaça serà constant.
