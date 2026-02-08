Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Escala recupera sensacions contra l'Hospitalet (1-3)

Un doblet d'Adrián Expósito i una diana d'Adrià Méndez donen la victòria al conjunt de David Gurillo

Acció en el partit entre l'Hospitalet i l'Escala

Jaume Massana

Ha aconseguit sortir de la mala dinàmica l'Escala gràcies als dos "adrians" de l'equip. Després de dues derrotes consecutives, els anxovers s'han endut aquest migdia els tres punts a domicili contra l'Hospitalet. S'avançava el conjunt visitant a la mitja hora de joc gràcies a un gol d'Adrià Méndez. A la represa ampliaria distàncies el conjunt blaugrana amb la primera de les dues dianes d'Adrián Expósito, des dels onze metres al minut 56. Sentenciaria l'Escala a deu minuts del final amb el doblet d'Expósito i faria el gol de l'honor l'Hospitalet en temps afegit per maquillar el gran partit dels visitants, que tornen a sumar els tres punts i s'acosten a la zona de play-off, tot i que no els és suficient per entrar-hi.

