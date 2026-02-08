L'Spar Girona torna a ser líder en solitari de la Lliga Femenina
La derrota del Saragossa a la pista de l'Ensino aquest matí (70-67) deixa les gironines primeres amb una victòria més que l'equip aragonès
L'Spar Girona va guanyar dissabte a Leganés (60-74) i aquest matí, sense jugar, també ha tingut una alegria: torna a ser líder en solitari de la Lliga Femenina amb un balanç de 18/2, amb una victòria més que l'únic equip que fins ara li ha seguit el ritme, el Casademont Saragossa. Tots dos estaven empatats en la primera posició, però la derrota de l'equip aragonès aquest migdia a Lugo (70-67), ha deixat el Casademont en segon lloc amb 17/3. És la segona derrota seguida de l'equip que entrena Carlos Cantero. Més enrere apareix el València, tercer, amb 15/5, després de perdre a Estepona. Uns resultats que deixen en evidència la duresa del campionat i posen encara en més valor la trajectòria del bloc gironí.
A deu jornades pel final de la fase regular, que són moltes, la situació de l'Uni és molt bona per intentar guanyar-la i assegurar, d'aquesta manera, com ja va passar el curs passat, el bitllet per a l'Eurolliga. El partit clau serà el del proper divendres 6 de març a Fontajau precisament contra el Saragossa (20h). Si l'Spar se'n surt, i ja no diguem, si li remunta l'average (al Príncipe Felipe les gironines van caure-hi 77-72), la situació estarà molt ben encarrilada. En aquestes jornades que resten l'equip de Roberto Íñiguez també haurà de visitar les pistes de l'Avenida i el València, com a sortides més exigents.
Aquesta bona situació a la lliga es combina amb l'excel·lent paper de l'equip a l'Eurolliga, classificat per a la Final Six. Ara l'Uni està pendent de saber si passarà directe a semifinals o haurà de fer quarts. S'ho jugarà contra el potent Fenerbahçe en una eliminatòria al millor de tres partits programada pels dies 18 i 25 de febrer i, si calgués, 3 de març.
