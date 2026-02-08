Míchel:"A la primera part hauríem d'haver marxat amb un marcador més favorable"
El tècnic del Girona ha expressar la seva impotència davant l'empat, tot i reconèixer que l'equip ha tingut el control del partit
El Girona veu com se li escapen dos punts al Ramón Sánchez-Pizjuán després d’encaixar l’empat de Kike Salas en el temps afegit (1-1), en un partit que els de Míchel han tingut sota control durant bona part del duel, especialment després d’avançar-se en els primers minuts. Tot i el bon rendiment, els gironins no han aconseguit tancar el partit i acaben pagant-ho al tram final.
El tècnic blanc-i-vermell, Míchel, ha expressat als micròfons de LaLiga una clara sensació d’impotència pel resultat final, tot i valorar positivament el joc del seu equip. “El partit ha estat controlat, més enllà que ells hagi millorat a la segona part”, assegurava l’entrenador, que ha lamentat no arribar al descans amb un avantatge més ampli “a la primera part hauríem d'haver marxat amb un marcador més favorable i hem tingut tres o quatre ocasions molt clares per sentenciar”.
Preguntat per l’errada de Cristhian Stuani en l’última acció del partit, Míchel ha defensat sense dubtes la seva decisió de confiar-li el llançament del penal “si m’he de jugar un penal amb algú, és amb Stuani. Avui no ha pogut ser”.
Segons el tècnic, el canvi de sistema del Sevilla ha condicionat el desenvolupament del segon temps, ja que "amb el canvi de sistema d'ells, nosaltres hem perdut una mica la pilota i, amb l’energia de l’estadi, han estat millors en les segones jugades”, ha explicat. Tot i això, ha insistit que la sensació general continua sent de control "ho tenim bastant dominat, però avui marxem fastidiats”.
Míchel també s'ha referit a les substitucions forçades per les lesions, explicant que "els dos canvishan estat obligats. Vanat ha rebut un cop amb Gudelj i, en córrer, notava una punxada; Beltrán té molèsties a la planta del peu i, a falta de proves, no sabem exactament què té”, detallava.
Per la seva banda, Thomas Lemar, autor del gol del Girona, també ha comparegut després del partit amb un missatge de confiança malgrat l’empat "hem de continuar per aquest camí”, ha afirmat el futbolista francès, que ha restat importància a l’errada des dels onze metres. “Stuani normalment no falla, però avui ha tocat així; són coses que passen”.
Finalment, Lemar ha destacat el bon inici del conjunt gironí “a la primera part estem molt bé, amb ocasions clares. Al final són detalls: si no marques, t’acaben marcant ells, però cal seguir” i a nivell personal, el francès s'ha mostrat molt satisfet amb la seva evolució després d’un llarg període d’inactivitat, comentant que "em trobo molt millor. El ritme de competició te’l donen els partits i això ajuda. Físicament em sento bé, avui marco i estic molt feliç”.
