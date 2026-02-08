Segona RFEF
Victòria per la mínima de l'Olot contra l'Atlètic Lleida (0-1)
Una diana de Pau Salvans a falta de quinze minuts pel final dona la segona victòria consecutiva fora de casa als de Roger Vidal
Jaume Massana
Quines coses té el futbol. Un equip que no havia aconseguit guanyar a domicili en tota la temporada, acaba d'aconseguir el seu segon triomf lluny del Municipal en aquesta campanya i, a més, de manera consecutiva. Una victòria que deixa l'Olot molt lluny del descens i el fa somiar amb la possibilitat d'acostar-se a la zona de play-off.
Primera meitat sense gols al Camp d'Esports de Lleida, on als primers minuts avisava amb més perill el conjunt local amb accions a pilota parada i alguna aturada de Pol Ballesté que mantenien la igualada. A partir de la mitja hora de joc començava fer-se veure l'Olot amb un xut d'Ayala des de la frontal que sortia desviat i una oportunitat de Rubén Enri a la mitja volta que no trobava porteria. A la represa avisava l'Atlètic Lleida amb una de les més clares del partit en un xut d'Asier que s'estavellava al travesser. En tenia una altra Enri al minut 60 en una rematada forçada després d'una paret amb Pau Salvans, que quinze minuts més tard faria el primer i únic gol de l'encontre després d'una centrada de Joel Arumí que rematava Salvans al segon pal. Aguantaria l'última empemta local el conjunt volcànic per endur-se els tres punts de Lleida i reafirmar que, fora de casa, l'Olot ja és un altre.
