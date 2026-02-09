Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El CPA Olot enganxa en les semifinals de Catalunya a Fontajau

L’equip olotí es va imposar en la semifinal blanca de grups de xou grans amb 41,83 punts

El CPA Olot va presentar la nova coreografia «Estic enganxat».

El CPA Olot va presentar la nova coreografia «Estic enganxat». / Photographer Petidier/FCP

Redacció

Redacció

Girona

El pavelló de Fontajau va acollir el passat cap de setmana les semifinals de Catalunya de grups de xou i quartets de patinatge artístic, en les quals el CPA Olot va enganxar tot el públic assistent -es van reunir gairebé 5.000 espectadors a les grades entre els dos dies- amb la seva actuació. En total, hi va haver 57 actuacions.

L’equip olotí es va imposar diumenge amb la nova coreografia «Estic enganxat», que vol representar tot el tema de les addicions, obtenint una puntuació de 41,83 per accedir al Campionat de Catalunya.

També hi van accedir el CPA Girona i el PA Maçanet, segon i tercer, respectivament, de la semifinal negra; així com el CP Celrà i el PA Figueres, quart i cinquè, de la semifinal blanca.

El Campionat de Catalunya de grups de xou i quartets nivell 4 tindrà lloc el mes vinent, concretament els dies 7 i 8 de març.

Els clubs gironins també van destacar en les diferents categories. A grups de xou petits, per exemple, van brillar el PA Figueres, el CPA Olot, el CP Bescanó i l’AE Fornells, els quals també aniran al Campionat de Catalunya.

L’estrena de les noves categories a Fontajau va ser tot un èxit en una temporada que, de ben segur, tornarà a porter el segell gironí. El CPA Olot continua manant com a vigent campió del món després de tornar a fer història al Mundial de Pequín el passat mes d’octubre.

