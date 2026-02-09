Jornada solidària de «Despenja les botes» a Vilobí
La lliga de veteranes de la Federació Catalana de Bàsquet va ser solidària, a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple
Vilobí d'Onyar va acollir per primera vegada una jornada de «Despenja les botes», la lliga de veteranes de la Federació Catalana de Bàsquet. Durant cinc hores es van disputar partits simultanis en un format dinàmic, amb animació i música. L’esdeveniment, que va agrupar a un munt de persones a la graderia, va ser solidari a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple.
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats