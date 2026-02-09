Jornada solidària de «Despenja les botes» a Vilobí

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona

Vilobí d'Onyar va acollir per primera vegada una jornada de «Despenja les botes», la lliga de veteranes de la Federació Catalana de Bàsquet. Durant cinc hores es van disputar partits simultanis en un format dinàmic, amb animació i música. L’esdeveniment, que va agrupar a un munt de persones a la graderia, va ser solidari a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple.

