El Massi Baix Ter reclama més suport per retenir tot el talent
El president Sergi Güell pretén que l’equip empordanès pugui tornar a ser de categoria Continental com més aviat millor
Ja hi ha 10 ciclistes confirmades
El Massi Baix Ter Women’s Team disputarà aquest 2026 la seva 13a temporada en actiu. L’equip de Torroella de Montgrí manté bona part de la base de l’any passat i ha incorporat joves ciclistes amb l’objectiu de formar-les perquè a curt i mitjà termini puguin fer el salt a la màxima categoria mundial. Amb una plantilla formada per 10 corredores, enguany es marca com a principals objectius competir al màxim nivell per consolidar-se com un dels millors equips d’Espanya, oferir una bona imatge a les curses internacionals i reivindicar-se per tornar el més aviat possible a la categoria UCI.
Al mateix temps, demana més suport econòmic per poder retenir tot el talent que forma a l’entitat. Laura Gómez, Nahia Imaz, Laura Rodríguez, Marta Romance, Laia Bosch i Alba Codony continuen en un grup que ha fet quatre fitxatges i que, a diferència d’altres anys, només compta amb una estrangera. Les cares noves per aquest curs són les d’Irene Moreno, Laia Puigdefábregas, Maier Olano i la canadenca Adèle Normand, que viurà una segona etapa a l’entitat ja que va competir amb el conjunt empordanès l’any 2023. L’experiència li va permetre fer després el salt a l’Eneicat-CM Team i, un any més tard, al St Michel - Preference Home - Auber93 WE. Té 24 anys i destaca sobretot pel seu rendiment en etapes de muntanya.
El primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter està dirigit per Xavier Negre i Àngel González i iniciarà aquesta temporada participant en una prova del Trofeu Euskaldun que tindrà lloc el proper 22 de febrer. Corredores i membres del cos tècnic es reuneixen aquesta setmana a l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata per dur-hi a terme els entrenaments de pretemporada, el mateix escenari que avui ha acollit la presentació oficial del Massi Baix Ter Women’s Team.
El president Sergi Güell ha reivindicat durant l’acte la filosofia pionera i única de l’entitat, enfocada des de fa anys a formar corredores per fer-les arribar al món professional. També ha reclamat més recursos perquè el Massi Baix Ter pugui tornar a ser equip de categoria Continental com més aviat millor. «A Catalunya hi ha molt de talent. També, un calendari important, amb una cursa de molt nivell com ho és la Volta. Hi ha corredores amb un potencial enorme i algunes han passat pel nostre club. És el cas de Paula Blasi i Mireia Benito, formades aquí, amb nosaltres, però que han hagut de buscar-se la vida fora. I això passa perquè a Catalunya, en l’àmbit públic i també en l’àmbit privat, no s’hi aposta prou. Ens cal ajuda i més recursos per formar de nou un equip UCI i acompanyar les noies a competir en les millors curses del món. Volem tornar on mereixem ser, pel nostre bagatge, la feina que fem des de fa moltes temporades i les corredores que tenim i han passat per aquí», ha dit.
La ciclista Laura Gómez ha explicat que «a part de renovar unes quantes noies que la temporada passada vam competir amb l’equip, aquest any el club ha obert la porta a corredores molt joves que tenen un gran potencial i que segur que ens ajudaran a fer una gran feina. Tenim un equip potent i alhora ambiciós, amb qualitat suficient com per defensar-nos allà a on ens toqui competir i demostrar quin és el nostre nivell en qualsevol escenari. I això és gràcies també a la bona feina que fan els membres de l’staff, que tenen cura de tots els detalls perquè l’equip sigui cada dia millor».
Amb 10 ciclistes confirmades per encarar aquest inici de temporada, el Massi Baix Ter deixa la porta oberta a fer algun altre fitxatge durant els propers mesos.
