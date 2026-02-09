🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x12: LaLiga no dona treva
Aquest dilluns, Moeve Fútbol Zone emet un nou programa centrat en l’anàlisi de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, sense perdre de vista l’actualitat de la resta de competicions del futbol espanyol
L’espai arrencarà amb l’editorial de Christian Blasco, que posarà context a una jornada intensa abans del repàs de titulars amb Xavi Espinosa, encarregat d’analitzar classificació, resultats i calendari a LaLiga EA Sports, Liga F Moeve i LaLiga Hypermotion.
Anàlisi en profunditat de LaLiga EA Sports
El bloc central del programa serà una tertúlia de 20 minuts dedicada a l’anàlisi en profunditat de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, amb la participació de l’exfutbolista Marta Corredera i l’entrenadora i comentarista Juli Garcia, que debatran sobre els partits més destacats del cap de setmana i les principals claus esportives. A més, el programa connectarà en directe amb Denís Iglesias, periodista del Diari SPORT, per analitzar la situació esportiva del Rayo Vallecano i el Getafe CF.
Moeve Fútbol Zone
El programa es podrà veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Repàs a la resta de competicions
L’actualitat del futbol femení tindrà el seu espai amb Maria Tikas, que analitzarà el més destacat de la jornada 18 de la Liga F Moeve.
Per la seva banda, Mario Jiménez repassarà com s’ha desenvolupat la jornada 23 de LaLiga Hypermotion i assenyalarà cinc jugadors que estan preparats per fer el salt a LaLiga EA Sports.
A la secció Futbol per a tothom, Claudia Espinosa presentarà la primera història del torneig Liga Genuine Moeve de Cadis, amb Alejandro Fortea, jugador del València CF, com a protagonista.
El pols del carrer i les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira portarà un vídeo amb l’actualitat a peu de carrer, una selecció de les millors imatges del cap de setmana a les xarxes socials i les respostes més destacades a la pregunta llançada a la xarxa social X del Diari SPORT per repassar la jornada.
El programa s’acomiadarà amb un resum final després d’una edició centrada en l’anàlisi, l’opinió i l’actualitat del futbol espanyol.
