Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina Endesa, Spar Girona - Cadí La Seu, del diumenge 15 de febrer a les 18h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 11 de febrer abans de les 12 hores), els guanyadors rebran l'entrada per correu electrònic.
