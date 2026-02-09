Stuani: Els més fiables també fallen en moments importants
Malgrat el penal errat a Sevilla, Stuani és sinònim de fiabilitat perquè només ha perdonat 6 penes màximes d’un total de 45 des que vesteix la samarreta del Girona
Sempre s’ha dit que inclús els millors fallen, i és del tot cert. Una frase tant repetida com real, i que ahir a la tarda va tornar a cobrar tot el sentit possible. La mostra es va veure a l’estadi Ramón Sánchez-Pizjuán, quan el millor llançador des dels onze metres del conjunt gironí, el capità, Cristhian Stuani, va errar el penal decisiu. L’uruguaià tenia a les seves botes l’opció de victòria en l’última jugada del matx, però no la van poder aprofitar. El porter grec del Sevilla, Vlachodimos, va endevinar les seves intencions i li va aturar el llançament, evitant així que el Girona s’endugués els tres punts. Un error poc habitual, sobretot venint del dorsal 7 blanc-i-vermell, ja que es tracta del primer penal que Stuani falla aquesta temporada.
De fet, abans d’aquest duel, el davanter havia xutat tres penals durant el curs actual, tots ells executats cap a la dreta del porter i tots acabats dins la gàbia. Però resulta curiós com el primer llançament en què decideix canviar de direcció és, precisament, el primer que no acaba al fons de la xarxa.
Per trobar un penal fallat de l’uruguaià, ens hem de remuntar a la temporada passada, en el partit de Champions League contra l’Slovan Bratislava. Aquell dia, tot i que l’equip va acabar enduent-se la victòria (2-0), Stuani es va quedar sense poder marcar el seu gol a la màxima competició europea.
Ara bé, aquest no és l’únic error del capità des dels onze metres. En total, Stuani ha errat sis penes màximes vestint la samarreta del Girona. Uns números que, lluny de ser preocupants, parlen molt bé de la seva fiabilitat. Ningú es pot posar les mans al cap, primer per tot el que ha donat al club en la gran quantitat de partits que acumula defensant els colors blanc-i-vermells, i segon perquè, des que vesteix aquesta samarreta, ha xutat un total de 45 penals. Errar és el més normal, i que tan sols n’hagi fallat sis reforça la decisió de Míchel de fer-lo entrar al camp exclusivament per llançar la pena màxima.
Els altres penals fallats del capità es remunten a la temporada 22/23 contra l’Almeria i a la 21/22 i la 19/20, quan l’equip es trobava a Segona Divisió, i l’uruguaià va errar tres penes màximes davant l’Alcorcón. Uns errors que dins d’una gran trajectòria al club, no embruten en absolut la figura d’un jugador que continua sent sinònim de fiabilitat des dels onze metres.
A més el mateix jugador després del duel es va disculpar amb l’afició a través de la xarxa social X comentant que «el futbol contínuament et posa a prova» i també va tenir un escrit d’agraïment al tècnic per «donar-me la confiança i responsabilitat».
