Cristian Gómez, ex del Girona, dimiteix com a tècnic de l’Hospitalet, per una brutal agressió als seus familiars
Els fets van passar aquest cap de setmana en el partit de Tercera RFEF contra l'Escala
REDACCIÓ
Barcelona
En el futbol, com en la vida, hi ha línies vermelles que la passió no justifica. Cristian Gómez, figura emblemàtica de L’Hospitalet i amb un passat al Girona, ha decidit posar fi a la seva etapa a la banqueta de la Feixa Llarga de manera fulminant, després dels greus incidents durant el partit contra l’Escala del cap de setmana, on el seu propi pare, el seu germà i el seu oncle van ser víctimes d’una agressió que ha dinamitat la paciència del tècnic. «El que he vist no ho vull tornar a veure», deia un Gómez visiblement afectat.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns