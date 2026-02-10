Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cristian Gómez, ex del Girona, dimiteix com a tècnic de l’Hospitalet, per una brutal agressió als seus familiars

Els fets van passar aquest cap de setmana en el partit de Tercera RFEF contra l'Escala

Cristian Gómez, aquest curs. / @crisgom42

REDACCIÓ

Barcelona

En el futbol, com en la vida, hi ha línies vermelles que la passió no justifica. Cristian Gómez, figura emblemàtica de L’Hospitalet i amb un passat al Girona, ha decidit posar fi a la seva etapa a la banqueta de la Feixa Llarga de manera fulminant, després dels greus incidents durant el partit contra l’Escala del cap de setmana, on el seu propi pare, el seu germà i el seu oncle van ser víctimes d’una agressió que ha dinamitat la paciència del tècnic. «El que he vist no ho vull tornar a veure», deia un Gómez visiblement afectat.

