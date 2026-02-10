Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum Gastronòmic de Gironavaga trenslloguers Gironavaga educacióassalt ItàliaBad BunnyCarnavals
instagramlinkedin

L’hora de Maxi Fjellerup al Bàsquet Girona

El supervivent de l’ascens i únic integrant de la plantilla de la LEB Or va reaparèixer al Palau i espera oblidar el calvari de les lesions

Maxi Fjellerup, passant una revisió mèdica.

Maxi Fjellerup, passant una revisió mèdica. / Bàsquet Girona

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Maxi Fjellerup, el cor del Bàsquet Girona, no jugava des de la quarta jornada del campionat. Era final d’octubre i alguns valents encara anaven en pantaló curt. Fins diumenge, en plena època d’abrics gruixuts i guants, que va participar del derbi al Palau Blaugrana, l’argentí ha patit un calvari que espera oblidar.

Després d’anar guanyant importància a mesura que recorria temporades, un fet que va comportar la seva renovació al maig fins al 2027, l’únic integrant de la plantilla de la LEB Or i, per tant, supervivent de l’ascens, va lesionar-se durant la pretemporada, en què li van diagnosticar pubàlgia. Això li va fer perdre les tres primeres dates del campionat, i en la setmana prèvia a la quarta, va tenir el maleït esquinç. No li va impedir estrenar-se contra el Gran Canària, en la primera victòria del curs, en què va disputar 11:19 minuts i va sumar quatre punts, precisament la diferència final en el marcador (85-81). Però ningú no s’imaginava que l’haurien d’esperar fins a la jornada 19, ja a la segona volta.

El Bàsquet Girona va informar llavors que Fjellerup presentava un esquinç del lligament deltoide del turmell dret, amb una inflamació articular que ha trigat molt a resoldre’s completament. Al Palau Blaugrana, com si res, va estar a pista durant 13:49 minuts i va anotar una desena de punts, després de molts mesos de no veure la llum i, fins i tot, de tocar fons als voltants de desembre. Perquè la recuperació definitiva no arribava mai. «Estic molt content per tornar a estar amb l’equip i donar-li un cop de mà», expressava l’argentí, que desitja que, ara ja si, hagi arribat la seva hora aquest curs. Veurem si el físic ho permet.

Notícies relacionades

Sander Hollanders deixa Fontajau

Amb la recuperació de Maxi Fjellerup, el Bàsquet Girona va informar que Sander Hollanders no continuaria a Fontajau. L’entitat gironina va destacar-ne «el compromís i la seva professionalitat». Hores més tard, l’escorta neerlandès va ser anunciat com a nou jugador de l’Alacant, que competeix a la Primera FEB.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents