L’hora de Maxi Fjellerup al Bàsquet Girona
El supervivent de l’ascens i únic integrant de la plantilla de la LEB Or va reaparèixer al Palau i espera oblidar el calvari de les lesions
Maxi Fjellerup, el cor del Bàsquet Girona, no jugava des de la quarta jornada del campionat. Era final d’octubre i alguns valents encara anaven en pantaló curt. Fins diumenge, en plena època d’abrics gruixuts i guants, que va participar del derbi al Palau Blaugrana, l’argentí ha patit un calvari que espera oblidar.
Després d’anar guanyant importància a mesura que recorria temporades, un fet que va comportar la seva renovació al maig fins al 2027, l’únic integrant de la plantilla de la LEB Or i, per tant, supervivent de l’ascens, va lesionar-se durant la pretemporada, en què li van diagnosticar pubàlgia. Això li va fer perdre les tres primeres dates del campionat, i en la setmana prèvia a la quarta, va tenir el maleït esquinç. No li va impedir estrenar-se contra el Gran Canària, en la primera victòria del curs, en què va disputar 11:19 minuts i va sumar quatre punts, precisament la diferència final en el marcador (85-81). Però ningú no s’imaginava que l’haurien d’esperar fins a la jornada 19, ja a la segona volta.
El Bàsquet Girona va informar llavors que Fjellerup presentava un esquinç del lligament deltoide del turmell dret, amb una inflamació articular que ha trigat molt a resoldre’s completament. Al Palau Blaugrana, com si res, va estar a pista durant 13:49 minuts i va anotar una desena de punts, després de molts mesos de no veure la llum i, fins i tot, de tocar fons als voltants de desembre. Perquè la recuperació definitiva no arribava mai. «Estic molt content per tornar a estar amb l’equip i donar-li un cop de mà», expressava l’argentí, que desitja que, ara ja si, hagi arribat la seva hora aquest curs. Veurem si el físic ho permet.
Sander Hollanders deixa Fontajau
Amb la recuperació de Maxi Fjellerup, el Bàsquet Girona va informar que Sander Hollanders no continuaria a Fontajau. L’entitat gironina va destacar-ne «el compromís i la seva professionalitat». Hores més tard, l’escorta neerlandès va ser anunciat com a nou jugador de l’Alacant, que competeix a la Primera FEB.
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats