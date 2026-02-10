Royalverd treballa d’urgència per a accelerar la gespa de Vallecas
Diumenge el Rayo rep l'Atlètic de Madrid, però encara desconeix si tindrà l'estadi a punt
DdG
Girona
L’empresa gironina Royalverd, que va instal·lar la gespa de Montilivi, està treballant de valent en les darreres hores per enllestir el bon estat de l’estadi de Vallecas, el qual va viure el cap de setmana la suspensió del Rayo Vallecano-Oviedo. Aquest diumenge hi ha derbi madrileny contra l’Atlètic de Madrid, però, tal com va informar el diari AS, la decisió respecte a la viabilitat de la gespa no es prendrà fins dijous. De moment, el partit suspès davant els asturians no té data.
