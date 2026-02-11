FUTBOL
La cronologia de la Superlliga: així va néixer, va sobreviure i va morir el gran projecte de Florentino Pérez
Florentino firma la pau amb la UEFA i enterra el projecte de la Superlliga
Sergio R. Viñas
La Superlliga ha viscut, d’aquella manera, durant 1.760 dies. Gairebé cinc anys han passat des d’aquella nota de premsa que un diumenge a la nit va servir d’anunci del seu naixement fins aquest dimecres, quan el Real Madrid ha pactat amb la UEFA la seva renúncia definitiva a un projecte de lliga rupturista que ja només defensava el club blanc. Aquesta és la cronologia d’un projecte que, en realitat, va morir als dos dies de néixer.
18/04/21: El naixement
El 18 d’abril del 2021, els intensos rumors es feien finalment realitat. Dotze equips europeus consumaven el seu pols a la UEFA, anunciant una competició rupturista batejada com a Superlliga. Eren Real Madrid, Barça, Atlético, Inter, Juventus, Milan, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea i Tottenham. La idea original era una competició tancada de 16 equips, en què es reservava espai per a la possible incorporació de PSG, Bayern, Dortmund i un club més, totalment al marge dels mèrits aconseguits a les lligues nacionals. Anunciat mitjançant un comunicat, Florentino Pérez va ser l’encarregat d’explicar els detalls i les motivacions del projecte en una entrevista a El Chiringuito.
20/04/21: La renúncia
L’anunci va provocar una onada d’indignació entre els aficionats del futbol europeu i va enfurismar l’aleshores primer ministre britànic, Boris Johnson. Les seves velades amenaces als sis clubs anglesos, la meitat dels fundadors anunciats, van ferir de mort el projecte. Tots els clubs de la Premier League van renunciar-hi i, juntament amb ells, també ho van fer en les hores següents l’Atlético, l’Inter i el Milan. És a dir, només Juventus, Barça i Real Madrid es van mantenir ferms en una competició que, 48 hores després de ser anunciada, ja era inviable.
13/05/21: La denúncia
El llançament de la Superlliga va anar acompanyat d’una demanda judicial en un jutjat de Madrid per prevenir els possibles càstigs que pogués imposar la UEFA. Menys d’un mes després, el jutge que instruïa el cas va elevar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè determinés si la UEFA i la FIFA havien abusat de la seva posició dominant, com a monopolistes de l’organització del futbol federat en el territori europeu, en bloquejar el naixement d’una competició alternativa.
06/06/23: La Superlliga de dos
La Juventus anuncia, dos anys després que la resta d’equips, la seva renúncia al projecte, deixant sols Barça i Real Madrid. Andrea Agnelli havia estat el gran assenyalat per Aleksander Ceferin, atès que fins al 2021 havia col·laborat estretament amb la UEFA en la seva condició de president de l’ECA. Amb la sortida d’Agnelli de la presidència, en favor de Gianluca Ferrero, la Juventus va tornar al redil de la UEFA.
21/12/23: La sentència judicial
Hi ha hagut diverses fites judicials en aquest lustre, però l’única amb valor real i decisiu va ser la del TJUE el desembre del 2023. Contravenint l’informe de l’advocat general, la justícia europea va concedir a la Superlliga una victòria clarament insuficient. Va dictaminar que la UEFA havia comès abús de posició dominant en rebutjar el naixement de la Superlliga sense un procediment regulat amb anterioritat, però li va reconèixer l’autoritat per fixar les condicions en què una nova competició federada pot posar-se en marxa al territori europeu. És a dir, la UEFA continuava tenint la paella pel mànec, cosa que deixava Florentino Pérez en un carreró sense sortida.
21/12/23: El canvi de format
El mateix dia de la sentència del TJUE, pocs minuts després, la Superlliga anuncia un gir radical en el seu projecte. Deixaria de ser una competició tancada o semitancada per convertir-se en un sistema de tres lligues europees amb ascensos i descensos, al qual s’accediria per mèrits a les lligues nacionals. Va ser el primer dels tres canvis de format amb què la Superlliga va intentar sense èxit guanyar suports i en què es va utilitzar com a reclam popular la promesa que tots els partits es podrien veure gratis a través d’una plataforma pròpia.
04/03/24: La diplomàcia
La UEFA va reaccionar de manera virulenta al pols dels grans clubs europeus, però de seguida va iniciar un diàleg amb aquells que van renunciar al projecte en 48 hores per escoltar i atendre les seves demandes. Aquest procés va cristal·litzar a l’hivern del 2024 amb l’anunci d’un nou format per a les competicions europees, començant per la Champions. El canvi del model de competició, passant a l’actual lliga de 36 equips, va anar acompanyat d’un major repartiment de diners entre els participants i per la implicació de l’associació de clubs (ECA, avui rebatejada com a EFC) en el procés de comercialització.
11/03/24: La pèrdua del nom
En paral·lel al seu litigi amb la UEFA, la Superlliga va viure un conflicte amb la lliga danesa pel nom escollit. La competició de Dinamarca va reclamar a l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) l’ús indegut de la marca 'Superliga', sobre la qual tenia drets comercials a tot el continent. Després de diversos anys de conflicte i negociacions fallides, el projecte de Florentino Pérez va haver de renunciar a la denominació de Superlliga. Mesos després, va anunciar que a partir d’aleshores se la coneixeria com a Liga Unify.
09/10/25: L’estocada final
La UEFA i l’ECA sabien que recuperar el Barça per a la causa era el pas final per enterrar la Superlliga. Ofegat per litigis amb la mateixa UEFA, Joan Laporta acaba trencant el seu cordó umbilical amb Florentino Pérez per tornar a abraçar el vell règim. Un canvi de bàndol que l’aleshores president del Barça, avui precandidat a la reelecció, va escenificar acudint a l’assemblea de l’ECA en qualitat d’oient. Dissabte passat, en la seva última decisió en el càrrec, Laporta va anunciar formalment que el Barça abandonava la Superlliga.
11/02/26: La mort
Setmanes després d’anunciar a so de bombo i platerets, a través dels altaveus habituals, que reclamaria 4.500 milions d’euros a la UEFA per danys i perjudicis, el Real Madrid renuncia oficialment a la Superlliga. Ho fa mitjançant un acord amb la UEFA i l’ara EFC, que implica el final de cinc anys de guerra, en què la UEFA és clarament la guanyadora i en què Florentino Pérez accepta la seva derrota.
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts