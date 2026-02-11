Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum Gastronòmic de Gironapisos turístics Gironaimmigracióvaga educaciómercat de la Devesavaga trensCarnavals
instagramlinkedin

Bàsquet

Els números imbatibles de l’Spar Girona a la lliga

L’equip de Roberto Íñiguez, que ha recuperat el lideratge, encadena 47 triomfs i només 7 derrotes en l’última temporada i mitja entre fase regular i play-off

Jocyte en una acció del partit contra el Joventut a Fontajau. | ANIOL RESCLOSA

Jocyte en una acció del partit contra el Joventut a Fontajau. | ANIOL RESCLOSA

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

Ara que l’Spar Girona ha recuperat el lideratge de la Lliga Femenia és un bon moment per posar-lo encara en més valor. I és que l’equip de Roberto Íñiguez presenta les dues últimes temporades uns números imbatibles en aquesta competició, cosa que li va permetre el curs passat guanyar la fase regular, per exemple, i el té en disposició de poder-ho repetir (o com a mínim lluitar-ho) aquesta mateixa campanya. L’Uni va acabar la lliga 2024/25 amb un balanç total de 29-5 (26-4 a la lliga i 3-1 a les eliminatòries pel títol, on es va caure a semis contra el Saragossa tot i estar a prop de la remuntada a Fontajau). Aquest curs presenta un 18-2, a falta de deu partits per acabar el campionat regular. Són, en total, 47 triomfs per només 7 derrotes. Per posar-hi context, el Jairis, quart, ha perdut els mateixos partits només aquest curs. I l’Avenida ja n’acumula vuit.

Roberto Íñiguez va encetar la seva segona etapa al club per Sant Esteve de 2023. L’Spar havia tocat fons contra l’Estudiantes (60-78) i la derrota li havia costat el càrrec a Laura Antoja. El partit contra el Gernika el va dirigir (i guanyar) Jordi Sargatal i Íñiguez va debutar a finals d’any a la pista del Cadí (59-72). No va ser una campanya gens fàcil, tot i que l’equip va arribar a semifinals, on va caure a mans de l’Avenida (82-51 a Würzburg per fer miques els 12 punts d’avantatge que es duien de Fontajau). L’Spar va fer amb Íñiguez un balanç a la lliga regular de 9-8, que es va convertir en un 12-9 a finals de temporada amb les eliminatòries pel títol. Més derrotes en 21 duels que ara en els últims 54.

Des d’aquella derrota a Salamanca, el 5 de maig de 2024, l’Spar Girona només ha encaixat set derrotes en la Lliga Femenina, incloent fase regular i play-off. El creixement de l’equip, sota la batuta del tècnic basc, ha sigut exponencial i aquí caldria afegir-hi el desgast de jugar a Europa i, especialment, aquest any, assolint la Final Six de l’Eurolliga.

Notícies relacionades

En 18 mesos els únics equips que han pogut superar l’Uni han estat Saragossa (2), València (2), Avenida, Gernika i Ferrol.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents