Bàsquet
Els números imbatibles de l’Spar Girona a la lliga
L’equip de Roberto Íñiguez, que ha recuperat el lideratge, encadena 47 triomfs i només 7 derrotes en l’última temporada i mitja entre fase regular i play-off
Ara que l’Spar Girona ha recuperat el lideratge de la Lliga Femenia és un bon moment per posar-lo encara en més valor. I és que l’equip de Roberto Íñiguez presenta les dues últimes temporades uns números imbatibles en aquesta competició, cosa que li va permetre el curs passat guanyar la fase regular, per exemple, i el té en disposició de poder-ho repetir (o com a mínim lluitar-ho) aquesta mateixa campanya. L’Uni va acabar la lliga 2024/25 amb un balanç total de 29-5 (26-4 a la lliga i 3-1 a les eliminatòries pel títol, on es va caure a semis contra el Saragossa tot i estar a prop de la remuntada a Fontajau). Aquest curs presenta un 18-2, a falta de deu partits per acabar el campionat regular. Són, en total, 47 triomfs per només 7 derrotes. Per posar-hi context, el Jairis, quart, ha perdut els mateixos partits només aquest curs. I l’Avenida ja n’acumula vuit.
Roberto Íñiguez va encetar la seva segona etapa al club per Sant Esteve de 2023. L’Spar havia tocat fons contra l’Estudiantes (60-78) i la derrota li havia costat el càrrec a Laura Antoja. El partit contra el Gernika el va dirigir (i guanyar) Jordi Sargatal i Íñiguez va debutar a finals d’any a la pista del Cadí (59-72). No va ser una campanya gens fàcil, tot i que l’equip va arribar a semifinals, on va caure a mans de l’Avenida (82-51 a Würzburg per fer miques els 12 punts d’avantatge que es duien de Fontajau). L’Spar va fer amb Íñiguez un balanç a la lliga regular de 9-8, que es va convertir en un 12-9 a finals de temporada amb les eliminatòries pel títol. Més derrotes en 21 duels que ara en els últims 54.
Des d’aquella derrota a Salamanca, el 5 de maig de 2024, l’Spar Girona només ha encaixat set derrotes en la Lliga Femenina, incloent fase regular i play-off. El creixement de l’equip, sota la batuta del tècnic basc, ha sigut exponencial i aquí caldria afegir-hi el desgast de jugar a Europa i, especialment, aquest any, assolint la Final Six de l’Eurolliga.
En 18 mesos els únics equips que han pogut superar l’Uni han estat Saragossa (2), València (2), Avenida, Gernika i Ferrol.
