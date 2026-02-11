DIJOUS, 21 H.
Raphinha i Rashford no jugaran l’Atlètic-Barça
El davanter anglès es ressent del genoll adolorit des de diumenge i Flick elegirà entre Ferran i Fermín per a la banda esquerra
Joan Domènech
Ni Raphinha ni Marcus Rashford han saltat al camp d’entrenament per participar en l’última sessió prèvia per a la cita contra l’Atlètic d’aquest dijous. Tampoc Pedri ni Gavi. Cap dels quatre apareixerà en el partit d’anada de la semifinal de Copa contra l’Atlètic.
Rashford es va quedar al gimnàs després d’arribar tard a la ciutat esportiva, tot i que a temps per poder sortir amb els seus companys al camp. Minuts després el Barça informava amb un comunicat mèdic que l’extrem anglès tenia molèsties al genoll esquerre –la que es va lesionar en la primera part contra el Mallorca– i era baixa «per precaució» per a la cita d’aquest dijous (21 hores).
Una idea molt clara
Quatre baixes de pes (més la d’Andreas Christensen, a qui li falten moltes setmanes per tornar) llastaran el Barça. De moment, l’equip no les ha acusat en els resultats. Deu victòries i una derrota (a Anoeta, 2-1) des que va començar l’any, i un títol conquerit (la Supercopa). L’Atlètic s’ha fortificat al Metropolitano, tot i que els antecedents més immediats revelen que els blanc-i-vermells es dilueixen davant el Barça: quatre derrotes seguides.
Flick havia perdut l’extrem esquerra titular i també s’ha quedat sense el seu recanvi. Però compta amb diverses alternatives: Ferran Torres la primera, també Fermín López. «Tinc una idea molt clara, està jugant molt bé i ho veurem demà», va respondre el tècnic.
Parlar del Madrid
El Barça s’enfronta al primer equip de Primera, i Flick rebutja que es menyspreï l’etapa de l’equip fins ara, com es fa des de Madrid. «A vosaltres us ajuda parlar del Madrid, no a mi ni als meus ajudants», va replicar l’entrenador abans de recordar que l’any passat, després de l’estrena a Barbastre, va haver de lidiar amb el Betis i el València abans d’arribar al mateix lloc: la semifinal contra l’Atlètic.
«Potser va semblar més fàcil perquè vam aconseguir resultats molt amplis (5-1 i 0-5, respectivament), més que a Santander i Albacete (0-2 i 1-2), però es tracta de respectar els rivals. Els equips que s’han classificat han demostrat que poden guanyar els de Primera», va argumentar, abans de repetir que no li agrada parlar dels altres. En tot cas, del rival que l’ocupa, que és l’Atlètic, a qui va elogiar per la seva fortalesa i la marcada filosofia de joc que ha imprès Diego Simeone a l’equip.
