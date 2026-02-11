Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026
El rocòdrom Alberto Ginés: «Entrenar-se aquí s’assembla a competir fora»
Andrés Ramos, un dels impulsors del rocòdrom Alberto Ginés, desgrana què fa tan especial la instal·lació per a la Copa d’Espanya d’Escalada 2026 que se celebrarà a Càceres els dies 28 i 29 de març
La Copa d’Espanya d’Escalada té parada a Càceres durant el cap de setmana del 28 i 29 de març, per veure qui són els millors escaladors nacionals tant en la categoria de bloc com en velocitat. Per fer-ho possible es compta amb una instal·lació de primer nivell internacional: el rocòdrom Alberto Ginés, concebut per a l’alt rendiment i que s’ha consolidat com un dels escenaris de referència de l’escalada competitiva a tot Espanya.
Per poder assegurar que l’esmentada instal·lació és de primer nivell, s’ha comptat amb un estudi i desenvolupament en el qual s’ha mesurat fins a l’últim detall, com explica Andrés Ramos, seleccionador juvenil de la FEDME i implicat de forma directa en la definició esportiva d’aquest recinte: «No és habitual que un centre públic pugui acollir aquest tipus de proves amb garanties i que aquí es puguin posar en valor les característiques de la instal·lació».
L’esport al centre
«Quan t’assabentes que la Copa d’Espanya ve aquí, el primer que sents és alegria. Poder acollir una prova així dins del circuit és important i rellevant. I que es pugui fer en un centre públic, per les característiques de la instal·lació i la tipologia del material que hi ha, és una cosa que s’agraeix moltíssim», recalca Ramos.
Aquesta alegria té un rerefons molt concret: «Veiem que la instal·lació que hem creat junt amb la Junta d’Extremadura i la Direcció General d’Esports serveix per a això. Per acollir aquest tipus de proves, entre molts altres esdeveniments».
Perquè darrere d’aquest rocòdrom hi ha anys de feina. ¿Quanta culpa té Ramos que això sigui una realitat? «Bastant. Honestament, bastant», reconeix amb cert rubor. «Això era un somni. Feia al voltant de set anys que treballàvem en la idea. Des de les primeres converses sobre la possibilitat de fer un rocòdrom en aquest antic frontó, fins als dos últims anys abans de materialitzar-se, ha sigut una feina molt intensa al cosat de l’Administració Pública».
«Amb Antonio Parejo, cap de secció dins de la residència del Centre Nacional de Tecnificació Esportiva, el treball ha sigut mà a mà. Molt important i molt d’agrair que l’Administració hagi comptat amb la federació i que hàgim pogut unir la part arquitectònica amb la part tècnica esportiva», indica Ramos sobre com es va cuinar tot.
Alt rendiment des de la primera presa
A més a més, el seleccionador nacional detalla com l’amor i la cura que es va posar ve des del primer dibuix en un full en blanc: «La part que ens tocava a nosaltres era clau: triar les preses, decidir la tipologia del rocòdrom, les angulacions, les caigudes, com es distribueix l’espai. Tot això determina la qualitat de la instal·lació».
Ramos insisteix en un punt que es repeteix durant tota la conversa: «La qualitat dels materials i la tipologia d’aquests materials és el que permet que aquí es puguin fer competicions, concentracions i esdeveniments de qualitat. La diferència principal és que aquesta instal·lació està dissenyada, des del principi, per a l’alt rendiment. Les angulacions i les caigudes són molt semblants als que es veuen fora».
De Càceres a la resta d’Espanya
I això té una conseqüència directa: «Entrenar-se aquí s’assembla molt a competir fora». L’anàlisi de Ramos com a seleccionador juvenil va més enllà del rocòdrom. «L’esport de base ha crescut moltíssim. La feina de moltes federacions autonòmiques ha millorat, i també la dels equips privats. Hi ha cada vegada més estructura al voltant de l’escalada competitiva».
«Això fa que tinguem més esportistes en rànquings internacionals, que siguem més competitius. Els resultats del 2025 han sigut bons. Hem tingut esportistes en finals i semifinals de Copes d’Europa, Copes del Món i Campionats del Món, i un nombre de medalles modest, però important.»
L’efecte Alberto
«Des que l’Alberto va guanyar l’or, s’ha notat una pujada enorme de practicants», reconeix Ramos. «L’escalada és un esport molt atractiu i per a tots els públics. Això s’ha notat moltíssim a Extremadura. Han crescut els grups d’escola, tant de nens com d’adults que s’han iniciat des del 2021. En alguns moments ens hem vist desbordats per la falta de tècnics per atendre tanta gent, però estem molt orgullosos d’aquest creixement».
Quant al centre, no ha parat de rebre activitat: «Aquí s’han fet concentracions de l’equip nacional absolut i juvenil, training camps, selectius i ara Copes d’Espanya. Fins i tot Alberto Ginés ha vingut en nombroses ocasions a entrenar-se. Això demostra que el centre és una referència». I, sens dubte, conforme a les exigències d’un medallista olímpic i campió del món.
Més que un rocòdrom
Andrés Ramos, abans d’acabar la xerrada, assenyala un altre factor diferencial que no sempre es veu a simple vista: «La ubicació dins de la ciutat esportiva i del Centre Nacional de Tecnificació Esportiva és clau. Els esportistes tenen residència, fisioteràpia, psicologia, gimnàs, menjador i allotjament». I és que existeix una residència de concentracions que permet a esportistes de fora venir, dormir, menjar i entrenar dins del centre.
Per a Ramos, l’impacte a Extremadura d’aquest rocòdrom va més enllà de l’edifici: «A Càceres i en altres localitats s’han multiplicat els grups de nens. Ha augmentat l’oferta i s’està creant una pedrera molt bona». «És una instal·lació creada amb molt afecte, molt polivalent. Idònia per a l’alt rendiment, però amb espais per a la base. En un mateix lloc es poden abordar molts àmbits de l’escalada».
