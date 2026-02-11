Rubén Blanco: “Vinc a ajudar i lluitar pel lloc des del primer dia”
El nou porter del Girona assegura que arriba amb ganes “d’ajudar” i que “hi hagi més competència i exigència” a la posició
Signa fins al trenta de juny sense cap opció de renovació automàtica
El Girona ja torna a tenir tres porters disponibles i Míchel respira. El club ha presentat aquest migdia Rubén Blanco, que hauria d’estar ja disponible pel partit de dilluns contra el Barça. El gallec ha lamentat, d’entrada, la lesió d’un company com Ter Stegen i ha assegurat que ve a “lluitar pel lloc”. “Sempre que arriba un company nou fa que hi hagi més competència i exigència per l’equip i això és important. A partir d’aquí, tothom té els seus objectius personals, que són compatibles amb els de l’equip. El meu és ajudar i tant de bo que sigui jugant molts partits”. L’ex del Celta i del Marsella ha subratllat que aterra a Montilivi amb la intenció de “respectar els companys, ajudar i lluitar pel lloc des del primer dia”.
Les primeres hores de Blanco al Girona han estat “fantàstiques”, ha detallat. “Han estat molt bones. Ja coneixia Ounahi de Marsella i Fran Beltrán de Vigo. L’energia del grup és meravellosa, hi ha un grandíssim cos tècnic, que ja ho sabia. És un projecte molt engrescador”.
Sense jugar els dos darrers anys, Blanco ha tancat aquest gener una etapa poc reeixida esportivament a Marsella. Tot i això, assegura que està bé físicament per competir. “Vinc d’un moment esportiu no gaire bo. Tinc una personalitat que fa que intenti ajudar des la part que em toca i he mirat d’ajudar el vestidor de l’Olympique entrenant i competint de manera sana amb els companys”.
Blanco ha revelat que fa temps que segueix el club perquè hi coneix “gent del dia a dia del futbol”, però ha aclarit que aquesta ha estat l’única vegada en què hi ha hagut possibilitats reals de fitxar. En aquest sentit, ha detallat que ha signat només fins al trenta de juny i confessat que durant l’etapa a Marsella venia tot sovint algun cap de setmana a Girona perquè quedava “relativament a prop”.
