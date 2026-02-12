Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
VentadaFerit greu pel ventdades aeroport GironaTaxa de residusGirona DelíciaGirona FC
instagramlinkedin

Pavel Šulc demana a la IA com marcar gols… i la resposta encén el debat

On són els límits de la IA al futbol: pot ajudar-te a rendir millor, però no pot garantir el talent ni convertir un xut en gol

Pavel Šulc, centrecampista de l'OL

Pavel Šulc, centrecampista de l'OL / SPORT.es

Abril Benítez

IA al futbol: utilitat real, però no miracles

La intel·ligència artificial ja s’utilitza per analitzar partits, estadístiques i rendiment dels futbolistes, i fins i tot per simular escenaris o anticipar riscos de lesió. Diversos clubs d’elit treballen amb models predictius per ajustar càrregues d’entrenament i descans, però el resultat final continua depenent del camp: la IA ordena informació, no assegura rendiment.

El Lyon també la fa servir… mentre Šulc marca diferent

L’Olympique de Lyon és un dels equips que incorpora aquestes eines per optimitzar el dia a dia. I, mentrestant, qui resol sobre la gespa és Pavel Šulc, txec de 25 anys, que està sent una de les revelacions de la Ligue 1: va decidir el Nantes–Lyon (0-1) i ja suma 10 gols en 19 partits, amb definicions sovint poc convencionals que s’han fet virals.

La “bogeria” viral: un golejador preguntant a la IA

Conscient que molts dels seus gols són estranys i s’han convertit en memes, Šulc va optar per prendre-s’ho amb humor a les xarxes i va preguntar a la IA (Grok, a X) com es marca un gol “normal”. La resposta, tan evident com sarcàstica, li venia a dir que un gol normal és simplement posar la pilota a dins sense desviaments… i que, després d’un golàs “impossible”, potser el normal ja no és el seu estil.

Notícies relacionades

Beneficis o bola de fum? On s’acaben les dades i comença el futbol

La història serveix per recordar els límits: la IA pot aportar beneficis reals (millor planificació física, lectura de patrons, prevenció de lesions), però no pot convertir una acció en gol. En el cas de Šulc, el resultat més tangible no és “més encert” per la IA, sinó un moment viral que ha reforçat el seu personatge… mentre ell continua brillant amb gols, siguin normals o no.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents