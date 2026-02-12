El precandidat de la Bisbal a les eleccions del Barcelona
Dani Juan, soci 70.761, promou «Som Gent Blaugrana» i aspira a reunir les 2.337 firmes
Dani Juan, bisbalenc de 39 anys, auxiliar administratiu, i soci del Barça número 70.761 (ho és des de novembre de 2006, explica), va votar Joan Laporta en les darreres eleccions. Ara, però, a les portes d’uns nous comicis al club el 15 de març, no ho pensa fer. És més, aspira a ser ell qui ocupi el càrrec de president «per canviar el club». Sap que ho té gairebé impossible, que abans ha de superar el tall d’aconseguir 2.337 firmes de socis per ser nomenat candidat, però és la seva il·lusió provar-ho. «Sempre que una cosa del Barça no m’agradava deia ‘quan sigui president ho canviaré’ fins que algú em va dir que sempre parlava, però que no feia res per ser-ho. El dia que va vessar el got va ser per la mala gestió de les entrades del partit amb l’Alabès, va fallar el sistema, i vaig quedar fins als nassos», diu.
Som Gent Blaugrana és la seva precandidatura, tot i que, de moment, no explica qui més l’acompanya en aquesta aventura. També admet que molta gent li deia que li faria costat tot i que no es creia que s’acabaria presentant. Per això admet que «sé que és molt difícil, però miraré de passar el tall per posar temes en el debat que no crec que es parlin, com ara el tracte que és té amb el soci. Hi ha moltes coses que semblen ximpleries, però són carregoses. El nostre objectiu és posar el soci al davant de tot».
Juan, que també és abonat al bàsquet al Palau Blaugrana, és del Barça «i prou», no en vol saber res, per exemple, del Girona. Dilluns, precisament, serà a Montilivi perquè a ell i al seu germà els han tocat localitats de les que va sortejar el club blaugrana entre el paquet que li corresponia a la zona visitant. Veu una victòria. El derbi serà l’endemà d’haver anat al Camp Nou diumenge a buscar les més de 4.600 paperetes que rebrà per tal d’intentar arribar al tall de 2.337 firmes necessàries per ser nomenat candidat. La seva precandidatura compta amb difusió a xarxes socials i una plana web.
Per a Dani Juan ser president del Barça seria «un somni i una responsabilitat». Va ser a les dues últimes finals de Champions guanyades pel club (2011, contra l’United, a Wembley, i 2015, contra el Juventus, a Berlín) i també ha anat a finals de Copa. Aspira a fer el salt amb una candidatura «low cost» per intentar canviar el club «perquè de Laporta hi ha hagut coses que no m’han agradat, no hi ha hagut massa transparència, s’han carregat la grada d’animació, les mentides sobre el retorn al Camp Nou...».
El bisbalenc assegura que no busca «protagonisme» i que només el mou millorar el dia a dia del soci, posar fi a la burocràcia innecessària, als serveis deficients i a la mala gestió dels desplaçaments, així com per treballar amb honestedat i transparència.
