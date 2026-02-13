El Badalona Women es fa fort a Palamós
L’equip de Marc Ballester busca la quarta victòria consecutiva al Nou Estadi coincidint amb la visita del Tenerife aquest dissabte
Jugar a més de cent quilòmetres de casa com a local pot ser un handicap, però el Badalona Women de mica en mica s’ha anat fent seu el Nou Estadi de Palamós i cada vegada s’hi sent més còmode. L’equip de Marc Ballester suma tres victòries consecutives, contra l’Eibar (2-1), el Deportivo (1-0) i el Granada (1-0), al camp palamosí i aquest dissabte buscarà la quarta coincidint amb la visita del Tenerife (12:00 h/DAZN). Els bons resultats de les badalonines a la casa de lloguer mentre s’adequa el Municipal de Badalona a les exigències de la Lliga F els han permès situar-se a la zona noble de la taula, són setenes amb 26 punts.
D’altra banda, el Badalona Women té a l’horitzó la semifinal de la Copa de la Reina contra el Barça, que en aquest cas sí que es podrà disputar al Municipal de Badalona -l’última derrota a Palamós va ser contra les blaugranes-. «A partir de maig es canviarà la gespa i ja podrem gaudir en aquest estadi. La realitat d’aquest any és ben complicada, ens hem anat adaptant, però a nivell de plantilla costa molt perquè cada set dies estàs dormint una nit fora», va dir Ballester en una entrevista a la Cadena SER.
