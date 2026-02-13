El Bisbal haurà d’actuar davant l’«allau» del colíder Gandia
Surís destaca la capacitat anotadora del conjunt valencià, el que més punts té a Segona FEB
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet afronta un repte d’allò més complicat aquest dissabte al Pavelló Vell (18:30 h). La visita del Gandia, colíder de Segona FEB juntament amb el Sant Antoni i el Castelló, posarà a prova la defensa del conjunt bisbalenc, ja que es tracta del màxim anotador de la categoria. «Té uns percentatges espectaculars. Hi ha molta diferència, però són números. Hem de treballar i fer que demà no es compleixin. Intentarem jugar amb les nostres armes, sent sòlids en defensa perquè no puguin desplegar tot el seu potencial. Si no, de seguida se’n van de 20 o aconsegueixen diferències molt àmplies. Tenen allaus de joc molt potents. Són un equip de 10 o 11 jugadors bestials tant en físic com en talent. Són molt bons en tots els sentits, per això van líders empatats amb l’Eivissa i el Castelló»», va comentar Eric Surís en la prèvia del partit.
El tècnic va explicar que «a casa ens hem de plantejar el mateix tipus de partit. Des d’un aspecte tàctic, sempre ajustat i plantejat el partit a la seva manera, però la mentalitat ha de ser la mateixa sigui qui sigui el rival. El Gandia, el Getafe o el Molina. Hem d’anar sempre a pel partit, amb energia, sent competitius i jugant amb la màxima intensitat. Quan ve el Gandia, un equip que està a la zona alta, hem d’estar fins i molt fiables al darrere perquè penalitza les errades d’una manera molt contundent. També haurem de forçar a la nostra manera que no els surti un partit rodó. Si treuen tant avantatge als partits és per alguna cosa, hem de fer que no estigui còmodes durant els 40 minuts per poder tenir opcions d’endur-nos la victòria». En aquest sentit, va afegir que «espero que surti un equip com el dels últims mesos aquí a casa, un equip competitiu, valent, intens i amb ganes d’anar a pel partit».
Surís també va passar revista de l’adaptació dels nous fitxatges. «Portem un parell de setmanes amb ell. Xavier Ochu és un jugador físic, exterior, un combo. Pot jugar a les posicions d’u i dos i ens està aportant molt en defensa. És molt positiu, de vestuari i amb experiència perquè té 28 anys. Per la seva part, Curtis Larousse també ens aporta molta energia a la posició de quatre. És un perfil similar, tot i ser una posició diferent, al d’en Xavier perquè defensa. Té capacitat rebotejadora i de córrer a la pista, un perfil atlètic que no teníem. És molt interessant amb les tendències i els temps que corren a Segona FEB. Mentre que Luka Dimitrovic és un jugador diferent, un quatre-tres, que ens ha d’obrir la pista. Potser necessita més temps per posar-se en forma, li està costant agafar ritme i sobretot d’intensitat de joc en consonància amb l’equip perquè no estava en actiu. Té talent, bona mà i veu molt bé el bàsquet, però no està realment a punt per competir en aquesta categoria». n
