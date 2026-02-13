Carolina Guerrero: «Anar a la Final Six és com un títol però guanyar-la encara seria més històric»
Natural de Viladecans, i amb 25 anys, viu el seu segon curs a Girona on somia guanyar-hi títols. Diu que encara espera créixer més com a jugadora a Fontajau
Després de dos mesos amb doble partit cada setmana, per fi han arribat uns dies de tranquil·litat per preparar la visita del Cadí. Han pogut descansar?
Sí, ens van donar un parell de dies de festa i dimarts, quan vam començar a treballar de nou, ho vam fer al màxim com si fos pretemporada. Aquesta setmana ens servirà de molt perquè hem pogut provar coses noves. Per això ho comparo a una pretemporada, perquè després de moltes setmanes plenes de partits i viatges, hem pogut entrenar uns quants dies seguits i ens ha anat molt bé. Potser es veuran algunes coses noves... (riu)
Els resultats són excel·lents, fins ara, però l’exigència també continua sent màxima, i més amb Roberto Íñiguez d’entrenador.
Sí, en Roberto no permet que ningú es relaxi ni abaixi els braços, però és que nosaltres dins del vestidor, tampoc. Entenc el seu malestar pels últims cinc minuts del partit contra l’Estepona, per exemple. L’exigència hi és a tots nivells.
On tenen ara posat el focus? En el Cadí, en el Fenerbahçe per la setmana que ve? en el partit de lliga contra el Saragossa del 6 de març que pot ser clau?
Sonarà a topic però el focus el tenim posat en el dia a dia. Estem focalitzades en el proper partit, que és el del Cadí. Elles venen de jugar molt bé contra l’Avenida en un partit que van acabar perdent per un punt. A més, els derbis són especials.
La derrota del Saragossa diumenge a Lugo els va permetre recuperar el lideratge en solitari. S’ho esperaven?
En aquesta lliga es molt difícil saber què passarà als partits, predir els resultats. Nosaltres vam fer la nostra feina que era anar a guanyar a Leganés i després l’endemà podíem estar més o menys contentes en funció dels resultats, però tampoc ens hi fixem massa. Ser líders ara en solitari tampoc canvia res, tot i que, evidentment, intentarem ser-ho el màxim de temps possible.
N’han parlat, però, al vestidor, que l’Spar Girona torna a ser líder en solitari?
La veritat és que no, el que volem és seguir treballant cada dia bé que és el que ens ha portat a ser líders ara i que ens pot dur a ser-ho a final de la fase regular. Estem fent les coses molt bé i anem pels objectius que ens hem marcat, que són guanyar el màxim de títols possibles.
Es pot somiar en desfer-se del Fenerbahçe a l’Eurolliga i passar directes a semifinals?
Somiar és pot somiar qualsevol cosa gran. Però ara el que importa és el proper partit amb el Cadí i després ja vindrà el Fenerbahçe.
Anar a la Final Six és com un títol per a l’Spar Girona?
Si, per a nosaltres és gairebé un títol, però encara seria més històric guanyar l’Eurolliga. Estem molt contentes i sabem que la feina no s’ha acabat aquí. Hi tenim moltes ganes i il·lusió en aquesta Final Six. En el meu cas, haver vingut a Girona m’ha servit per jugar Eurocup i ara Eurolliga, fent un salt increïble que mai no m’hauria imaginat.
Aquest és el seu segon any a Girona, com li ha servit aquesta estada aquí per créixer com a jugadora? en què ha millorat?
La temporada passada, quan vaig arribar, sortia d’una lesió que m’havia tingut mesos aturada, una fractura al cartílag de la tíbia, i la meva introducció va ser progressiva. He millorat en rebot i duresa, i sé que quan s’acabi la temporada encara seré millor jugadora que ara. Estic agraïda per la confiança del club i l’staff. A més tinc la sort de tenir Bibby a la meva posició, de la qual n’aprenc cada dia.
Què li demanaria a l‘afició per a la recta final de temporada? A què es pot aspirar?
A l’afició els diria que segueixin com fins ara, que siguin la sisena jugadora, i que ens segueixin donant aquest suport incondicional. Vindran partits difícils i ens farà falta la seva força.
El partit del 6 de març a casa contra el Saragossa serà determinant per a la lluita pel campionat regular?
Jo ho veig obert fins el final perquè en aquesta lliga qualsevol rival et pot sorprendre.
