El centenari de Martinas Geben
El pivot arribarà diumenge a Lleida als cent partits a la Lliga ACB (59 amb Manresa i 40 amb el Girona) convertit en un dels pilars de l’equip de Moncho
El lituà ve d’anotar dinou punts contra el Barça
Ara fa una mica més d’un any, a finals de desembre del 2024, Martinas Geben aterrava a Fontajau. Ho feia amb la missió de reforçar el joc interior d’un Bàsquet Girona que navegava al pou de la classificació i pocs dies després que Moncho Fernández substituís Fotis Katsikaris a la banqueta. El panorama era negre perquè els dos primers partits amb el tècnic gallec havien acabat amb derrota, a Lugo i Saragossa. A més a més, amb Yves Pons sense fer net de la lesió, el poder a la pintura estava limitat amb només Juan Fernández i Francisco Cáffaro, a banda l’ajuda de Susinskas. L’equip necessitava múscul interior i l’arribada de Geben, cedit pel Cedevita Olimpija eslovè havia de compensar, teòricament, aquesta mancança. A fe que ho va fer. I des del primer dia, perquè el pivot lituà va entrar amb el peu dret a l’equip i en el seu debut es va aconseguir batre el totpoderós Barça amb la recordada cistella final d’Iroegbu (91-90). A partir d’aquí, el Bàsquet Girona va encadenar una ratxa de quatre victòries en cinc partits que li va permetre escalar posicions i encarar amb més optimisme la segona volta. Des de llavors, Geben es va convertir en peça clau per a Moncho i l’estiu passatva incorporar-se en propietat al club. Enguany, els números continuen a l’alça. De fet, fins i tot són millors perquè signa una mitjana de 10’4 punts, 5’6 rebotes, 1’4 assistències, 0’8 pilotes robades i 12’4 de valoració.
L’ACB no li era desconeguda a un Geben que ja havia tastat la Lliga amb el Manresa abans d’aterrar a Fontajau. Dues temporades es va estar al Nou Congost el pivot lituà (2022-24) en les quals va disputar cinquanta-nou partits i va poder conèixer com les gasten els pivots de la competició. Amb Girona, Geben, encara no arriba al mig centenar de duels (quaranta), però el rol que té és determinant per a Moncho Fernández. Tot plegat farà, doncs, que diumenge a la pista del Lleida (12:00) el lituà es converteixi en centenari a l’ACB. Ho farà en un moment dolç i poques setmanes després de signar la seva millor actuació a la categoria, precisament contra el seu exequip, en un partit en què va ser determinant amb el cop de dits decisiu al darrer segon. Aquell dia, al Congost va anotar 28 punts, capturar nou rebots i signar un 37 de valoració.
Amb trenta-un anys, el Geben més madur somriu a Fontajau. Els números surten, i l’equip rutlla tot i la derrota al Palau on el pivot va anotar dinou punts (el cinquè MVP de la temporada), i està còmodament instal·lat a la meitat de la classificació amb el balanç de victòries i derrotes equilibrat.
Tot i millorar amb el Bàsquet Girona els registres que havia signat amb el Manresa, a Geben li queda encara superar-ne un. El de rebots capturats en un partit. El sostre del pivot és amb els del Bages amb tretze en un partit del 2023 contra Breogán. La seva millor marca amb el conjunt gironí és de dotze aquesta temporada davant el Múrcia. Un repte més per a un dels soldats preferits de Moncho Fernández.
Els tres mil de Sergi Martínez
Diumenge a Lleida, Geben no serà l’únic que es posarà a cent. També ho farà, en principi, Sergi Martínez, que si aconsegueix robar una pilota arribarà al centenar a l’ACB. L’aler de Rubí, a més a més, atraparà també els tres mil minuts a la Lliga Endesa si en disputa disset. De moment, Martínez n’acumula 2.983.
Per al partit al Barris Nord, Moncho està pendent de l’evolució de Juan Fernández, mentre que ja disposa a ple rendiment de Maxi Fjellerup, que va reaparèixer el cap de setmana passat al Palau Blaugrana.n
