Descobreix de què es disfressaven de petits els jugadors dels dos equips del Bàsquet Girona

La iniciativa engloba l'equip masculí de Moncho Fernández i el femení de Roberto Íñiguez

Els petits i petites, amb els jugadors del Bàsquet Girona en la diada de portes obertes a Fontajau.

Els petits i petites, amb els jugadors del Bàsquet Girona en la diada de portes obertes a Fontajau. / Aniol Resclosa

DdG

Girona

El Bàsquet Girona ha publicat un vídeo en què es veuen els jugadors de l'equip ACB dirigit per Moncho Fernández i les jugadores del conjunt de la Lliga Femenina entrenat per Roberto Íñiguez, en què els i les protagonistes apareixen disfressats, de menuts. Una bonica iniciativa per commemorar la data de Carnestoltes. Saps qui és qui?

