Descobreix de què es disfressaven de petits els jugadors dels dos equips del Bàsquet Girona
La iniciativa engloba l'equip masculí de Moncho Fernández i el femení de Roberto Íñiguez
DdG
Girona
El Bàsquet Girona ha publicat un vídeo en què es veuen els jugadors de l'equip ACB dirigit per Moncho Fernández i les jugadores del conjunt de la Lliga Femenina entrenat per Roberto Íñiguez, en què els i les protagonistes apareixen disfressats, de menuts. Una bonica iniciativa per commemorar la data de Carnestoltes. Saps qui és qui?
