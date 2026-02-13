Moncho Fernández: "El Barris Nord és un lloc molt calent, però el partit es juga al parquet"
El tècnic gallec té la baixa de Juan Fernández, que pateix una microruptura a la fàscia del peu dret
Males notícies per al Bàsquet Girona, que ha anunciat que el pivot Juan Fernández pateix una microruptura a la fàscia del peu dret. La part bona és el calendari, perquè després del duel d'aquest diumenge a Lleida, el calendari s'atura un parell de setmanes, per la Copa del Rei i la finestra FIBA. "Totes les lesions són fotudes, però especialment ho és en un jugador com ell, que pot actuar en dues posicions. Hem de trobar la solució tàctica per a substituir la seva baixa, i en això treballem. La part bona és que en Maxi Fjellerup va tornar al Palau i ens donarà energia, compromís, feina ben feta, i que la setmana ha transcorregut amb normalitat. Tothom ha treballat bé", ha dit Moncho Fernández, que no s'ha atrevit amb un pronòstic de baixa. "Això ho ha de dir el cos mèdic. Aquesta mena de lesions depenen de l'evolució mèdica i clínica, perquè molts cops depèn del dolor que el jugador pot suportar. Les lesions mai arriben en un bon moment, però després tenim dies nets per tractar-lo com cal i que torni bé. Ja ho veurem, estarem pendents. Ell posarà tot de la seva part per tornar. I com més aviat torni, millor, perquè és una peça important i el necessitem, com a tots".
El tècnic gallec ha destacat la dificultat del derbi català que es disputarà a Lleida aquest diumenge. "A tothom li agrada jugar en un pavelló com el Barris Nord, amb un ambient increïble. És un lloc molt calent, però el partit es juga al parquet. Tenen molts recursos, ho fan francament bé, en l'aspecte ofensiu i defensiu. Hem d'estar preparats per afrontar els problemes que ens generin". Moncho Fernández espera "un partit molt complicat, pel seu estil, ens exigiran ser capaços de llegir bé cada situació i defensivament haurem d'estar atents en el rebot i en les transicions. Son molt ràpids i juguen amb moltes alternatives, a vegades amb cinc petits a la pista, a vegades amb tres grans. La concentració serà vital, però no serà un duel diferent de la resta. Tots els partits a l'ACB són difícils".
A principis de temporada, al Bàsquet Girona li costava molt guanyar partits lluny de Fontajau, un aspecte que ha corregit amb el pas de les jornades. "Aquestes anàlisis porten trampa, perquè al principi de Lliga vam anar a Madrid, Màlaga, etcètera, que són pistes complicades. Repeteixo que guanyar a la Lliga és molt complicat i crec que no hi ha una diferència molt gran entre competir a casa o a fora. És cert que jugar a casa és fantàstic, però des del punt de vista de la concentració i ambició, l'equip sempre ha estat bé, hagi guanyat o hagi perdut. Hi ha hagut duels que s'han definit per dues o tres cistelles, i crec que les anàlisis no reflecteixen tota la realitat. El que puc dir és que, des de dins, no teníem el sentiment del fet que havíem de guanyar per exigència. Sempre hem tingut el sentiment de guanyar, perquè és el que volem cada setmana", ha afegit.
Respecte al corrent d'opinió que etiqueta els gironins com a l'equip més divertit de la Lliga, Moncho ha recorregut a la modèstia. "No segueixo aquests comentaris, però si la gent que ens veu li sembla que som divertits, per a mi és fantàstic, és genial. Però són detalls als quals no dono gaire importància".
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- La ventada, en directe: les ratxes més fortes arribaran a partir del migdia a Girona
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Les imatges dels efectes de la ventada a les comarques gironines
- Tres ferits, un de greu, a les comarques gironines pels efectes del vent
- Ventada a Girona: ratxes de més de 100 km/h deixen un ferit greu, fan caure arbres a les vies i aturen trens i camions