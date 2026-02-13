Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaMultes patinets GironaXuixos Can CastellóRegularització immigrantsPont MajorVentada
instagramlinkedin

Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Euroleague Women, Spar Girona - Fenebahçe Opet, del dimecres 25 de febrer a les 19:30h, al Pavelló de Fontajau.

Notícies relacionades

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins divendres 20 de febrer abans de les 12 hores), els guanyadors rebran l'entrada per correu electrònic.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents