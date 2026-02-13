Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Euroleague Women, Spar Girona - Fenebahçe Opet, del dimecres 25 de febrer a les 19:30h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins divendres 20 de febrer abans de les 12 hores), els guanyadors rebran l'entrada per correu electrònic.
