Un Bisbal excels asseca el millor atac de la lliga (82-66)

El Gandia, que anota gairebé 87 punts de mitjana per partit, només ha estat capaç de fer-n’hi 66 als d’Èric Surís

Últim precedent dels del Baix Empordà contra el Gandia / Sol Gironès Bisbal Bàsquet

Gerard Ullastre

El Pavelló Vell s’ha convertit una olla de pressió per esperonar els seus jugadors en una cita contra un rival d’una gran magnitud. Sabent que rebien l’equip més anotador de la lliga, els empordanesos no han tingut més remei que baixar el centre de gravetat i estendre els braços per dificultar l’atac del Gandia, i les indicacions d’Èric Surís s’han traduït en un èxit incommensurable el primer quart, en el qual el Bisbal ha assecat els visitants i només ha encaixat 15 punts. 

Malauradament, no es pot mantenir engabiat a un lleó massa estona, i al segon parcial els del País Valencià s’ha trobat a si mateixos i han anotat 25 punts. Tanmateix, els del Baix Empordà no s’han limitat a defensar la seva pròpia cistella, sinó que han anat a l’atac al llarg de tot el matx, aconseguint neutralitzar les escomeses del rival amb un èxit esbalaïdor. Superats els primers 10 minuts, la sang s’ha combatut amb més sang, i fins a l’inici del darrer quart, aquest guió els ha funcionat als bisbalencs. L’últim quart ha estat un monòleg local, una oda a la defensa davant d’un gran rival que ha abaixat els braços i només ha estat capaç d’anotar 7 punts. 

Un atac efectiu complementat amb una defensa sense fissures han permès al Bisbal domesticar el felí amb l’instint més assassí de la lliga i adjudicar-se un triomf vital en un dels millors partits de l’equip d’Èric Surís.

