Lleida-Bàsquet Girona: Suplir Juan Fernández és el gran maldecap de Moncho
Després de perdre al Palau contra el Barça oferint bones sensacions, el Bàsquet Girona visita demà al migdia el Lleida amb la baixa per lesió del pivot argentí
Una de les grans assignatures pendents del Bàsquet Girona aquesta temporada era, fins al tombant d’any, els partits lluny de Fontajau. Els de Moncho Fernándezcomptaven les sortides per derrotes i no hi havia maneres de tornar contents cap a Girona. A Burgos, en un dels pitjors partits del curs, Andorra, en un final desgraciat, Màlaga, València i Madrid davant rivals superiors havia sortit sempre creu. La dinàmica va canviar de cop amb l’entrada al 2026. La visita a Manresa (95-97) va suposar el clic que necessitava un equip que, alliberat, va encadenar alegries durant tres sortides. Els de Moncho també van sortir victoriosos de dues pistes ben complicades com les de la Penya (71-74) i del Saragossa (90-94). La ratxa es va tallar dignament el cap de setmana passat al Palau contra el Barça (97-92), però aquest migdia, el Bàsquet Girona passa per un moment dolç i té ganes de marxa. Ganes de més victòries, a casa o a fora, com el repte que tenen demà al migdia al Barris Nord contra el Lleida. Un derbi d’alt voltatge en què els del Segrià intentaran arreglar la mala imatge que van oferir a Fontajau (103-86) a finals de desembre.
L’empresa s’haurà d’aconseguir sense una de les armes estructurals més importants dels gironins, Juan Fernández. L’argentí pateix una microruptura a la fàscia del peu dret i no podrà ser avui a Lleida. «Totes les lesions són fotudes, però especialment ho és en un jugador com ell, que pot actuar en dues posicions. Haurem de trobar la solució tàctica per substituir la seva baixa, i en això treballem», deia l’entrenador gallec parlant de com s’ho faria per reforçar el joc interior sense l’argentí. I més contra un Lleida poderós a la pintura i amb Ejim, Goloman i Shurma, entre altres.
La nota positiva dels darrers dies ha estat la reincorporació a la competició de Maxi Fjellerup. L’argentí ja recuperat dels problemes físics que li han fet la guitza des de l’estiu, va reaparèixer diumenge passat a Barcelona amb bones sensacions. «Ens donarà energia, compromís, i feina ben feta», deia Moncho de l’argentí. El gallec restava transcendència a la bona dinàmica de l’equip fora de casa. Com també a la mala ratxa del principi de curs. «Costa molt guanyar partits a l’ACB. Tant a casa com a fora. Hi ha hagut duels que s’han definit per dues o tres cistelles, i considero que les anàlisis no reflecteixen tota la realitat», deia.
Avui a Lleida, Moncho espera un partit molt complicat. «Pel seu estil, ens exigiran ser capaços de llegir bé cada situació i defensivament haurem d’estar atents en el rebot i en les transicions. Són molt ràpids i juguen amb moltes alternatives, a vegades amb cinc jugadors baixos a la pista, a vegades amb tres de grossos», alertava el tècnic que feia alhora un elogi de l’ambient que es viu al Barris Nord. «A tothom li agrada jugar en un pavelló així, amb un ambient increïble. És un lloc molt calent, però el partit es juga al parquet», deia. Per la seva banda, el tècnic lleidatà, avisava del bon moment en què arriba a la cita el conjunt gironí. «Estan jugant molt bé i arriben en un gran moment, i per això ens exigiran estar a un alt nivell competitiu». Alohra subratllava el «llançament i exterior i el rebot ofensiu», com dues de les grans armes a tenir en compte del Bàsquet Girona.
Després del partit a Lleida, la competició s’aturarà quinze dies per culpa de la Copa del Rei i d’una finestra de partits FIBA de seleccions. Això farà que es pugui avançar en la recuperació de Juan Fernández sense partits pel mig.
